基隆捷運與捷運汐東線整合為Y字形路網，並共用機廠。（陳彩玲攝）

行政院長蘇貞昌今天上午率交通部等單位前往基隆捷運站點預定地視察，並宣布第一階段南港至八堵段拍板定案。基隆市長林右昌表示，基隆捷運推動相當不易，感謝中央支持，讓基隆市將成為第一個擁有捷運服務的非直轄市。

交通部簡報時表示，基隆捷運南港至八堵站全長16.05公里，沿線設置13座車站，其中地下2座、平面2座、高架9座，配合基隆河谷廊帶及大汐止產業發展，串連產業據點，帶動工業區及貨櫃廠區轉型；綜合規畫已於去年12月底提報，並啟動環境影響評估補充調查，續提報環評審議，預計2032年4月完工通車。

交通部指出，基隆捷運與捷運汐東線整合為Y字形路網，並共用機廠；台北端採地下型式銜接高鐵及台鐵南港站、環島軌道路網，以及捷運南港展覽館站、大台北捷運路網，規畫採用LRRT中運量捷運系統，預估站間運能達1小時8000人，每小時可提供16班次，滿足北北基通勤需求。

林右昌聽取簡報後，上台致詞表示，基隆捷運推動相當困難，主要有3個障礙，第一，路線橫跨3縣市，基隆是唯一非直轄市城市；第二，建設龐大，市府無法單獨負擔，須由中央支持；第三，基隆市沒有捷運局及相關人員編制、專業。

他說，歷經多次波折，基隆市將成為第一個擁有中運量捷運服務的非直轄城市，未來不僅能解決短期交通服務需求，對基隆河谷廊帶、東北角等大基隆地區的產業和經濟發展，有龐大助益。

林右昌指出，基隆轄區內的捷運路線周邊，已由都發處進行都市設計，以及捷運場站周邊TOD發展評估，未來也希望能整合國公有土地，包括社會住宅、公辦都更規畫，將國家資產發揮最大效益。