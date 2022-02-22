彰化縣警局交通隊去年12月推出人氣交警「嗶嗶哥」江敦霖的真人尺寸警察人型立牌，不定期到139線彎道處站崗。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

人型立牌真假警察輪流站崗值勤兩個多月來，事故發生率大幅減低57％，顯示此法確實收到不錯的提醒與嚇阻成效。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

警察人形立牌，不只顯眼，而且真的有效！彰化市大彰路139線道9.2K處，去年發生3件死亡車禍，彰化縣警局特別在彎道前、後，設立測速照相桿，更用知名「嗶嗶哥」交警江敦霖照片製作一比一真人尺寸警察人型立牌，在彎道站崗，經交通隊統計，該路段車禍發生率，在放置立牌後大幅降低57％，確實已收到嚇阻實效。

彰化市通往花壇鄉山區的大彰路139線9.2公里處，常有事故、傷亡，因而被冠上奪命死亡彎道之惡名，彰化縣警局近年除了降低速限，特別在彎道前、後兩處，設立測速照相桿，1年取締約1.5萬件交通違規；為了提醒汽機車駕駛人減速慢行，更在該路段加強執法外，提升見警率。

去年12月，彰化縣警察局交通隊更精心製作彰化「嗶嗶哥」真人尺寸「員警人形立牌」加入站崗，以真人、人形立牌穿插方式，讓真、假警察不定期輪流執法；經比較執行前、後2個月車禍發生數據，由原有A1類1件、A2類15件、A3類5件，合計21件，比較去年12月執行以來，A1類0件、A2類6件、A3類3件，合計9件，車禍事故大幅降低12件，成效頗為卓著。

交通隊長林世明表示，彰化縣縣道139線蜿蜒在八卦山稜線上，沿途景觀優美，經常吸引許多汽機車成群結隊到此一遊，也成為中部地區著名景觀道路；警察局長吳坤旭也特別呼籲，此措施用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛及壓車行為，才能確保行車安全。