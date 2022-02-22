勞動部為提供多元聘僱移工管道，2007年12月31日成立「直接聘僱聯合服務中心」，採單一服務窗口，協助雇主自行申請聘僱移工，並提供雇主多元服務功能，有效節省雇主聘僱移工申辦費用及移工來臺工作經濟負擔。

直聘中心除協助代收及代轉雇主辦理移工許可申請案及各國簽證、勞動契約驗證等申請文件，並透過直聘中心專屬網站及「聘僱移工小幫手APP」，協助雇主快速獲取聘僱移工相關資訊。此外，直聘中心同步推動一案到底服務，由專人協助案件追蹤管理及移工在臺期間應辦事項主動提醒通知，並專案提醒雇主辦理期滿續聘，強化雇主自行聘僱及管理移工事宜，讓雇主相關訊息不漏接。

另為提供更便捷直接聘僱服務，自2018年起開辦直接聘僱線上申辦服務，雇主免出門在家即可輕鬆完成移工直接聘僱作業，申辦作業更快速。而直聘中心也持續與來源國合作製造業專案選工服務，由來源國招募移工人力並安排製造業雇主選工及協助移工入境程序，客製化協助雇主辦理移工入國相關事宜。

勞動部表示為持續優化直聘服務，110年進一步提供直聘雇主各類申請書表填寫協助、申辦與管理事項相關流程及注意事項，及於直聘網站建置語音導引填寫申請書表功能及講習影片提供雇主運用及觀看，並推動辦理雇主接續聘僱在臺移工服務，每週為直聘雇主及等待轉換之移工，提供場地、通譯服務，供雙方面談接續聘僱事宜，以提升直聘服務效益。

直聘服務好滿意

直聘中心自開辦迄今已服務約17萬4000名雇主及17萬9000名移工，為雇主及移工節省費用高達78億元；其中2021全年服務雇主6271名及移工4810名，受理申請案件數約1萬2400件，主要包括申請招募許可約5900件、聘僱(接續)許可約4000件以及代轉勞動契約驗證約1900件。另受理現場諮詢及電話諮詢近5萬4000人次，通知雇主約1萬7000名移工在臺期間應辦事項，共發送提醒簡訊通知近12萬則及電話通知近10萬通。

依直聘中心自辦之服務品質意見調查結果，雇主對於直聘服務的整體滿意度達99.6％，代表雇主對於政府推動移工直接聘僱業務政策及使用滿意度給予正面肯定評價，對於一案到底服務滿意度更達99.8％。

直聘服務再升級

今年度直聘服務業務除將持續簡化雇主申辦流程及申請書表，以便利雇主自行申辦外，勞動部表示為強化保障移工權益，完善所提供服務，將規劃協助移工自行申請聘僱許可及轉換許可。又考量移工不諳中文及我國各項給付申請規定，亦規劃擴增直聘中心服務事項，協助移工自行申辦非就業服務事項，例如勞保給付、商業保險理賠等雙語諮詢、申請文件檢視及代轉寄等服務。

勞動部歡迎雇主透過直接聘僱聯合服務中心辦理聘僱移工服務，共創勞資雙贏，如需進一步諮詢可電洽直接聘僱聯合服務中心（電話：02-6613-0811，除了中文，亦有提供英語/越南語/泰語/印尼語），或至直接聘僱聯合服務中心專屬網站查詢。