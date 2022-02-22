新竹縣政府推動國中小參與健康促進計畫，以視力、體位、口腔、全民健保、菸檳防治、性教育及正向心理等議題展開，光明國小、福龍國小、鳳岡國小分別推動學生下課跳護眼操、參與有機菜園種植及全校一起遠足健行等特色，榮獲教育部國教署「109學年度推動健康促進計畫」績優學校獎肯定。

縣長楊文科22日在主管會報表揚3校校長、主任，表示新竹縣實施健康促進學校計畫近17年，年年皆有優異表現，透過師生一齊參與，並導入專家、學者與軟硬體資源，各校漸漸發展出具有在地的特色經驗，加上今年加入健腦食材的「聰明營養午餐」，讓學童身體擁有好健康。

竹北市光明國小對學童的視力保健維護，加強宣導「護眼3010」政策，使用電腦、電視、電動30分鐘，眼睛至少休息10分鐘，並應用到課程教學上，讓學生課間除考試外，定時以討論、問答方式，讓眼睛適當休息，

在疫情採用線上教學期間，校方也利用縣府推出「eye眼睛健康操-啾咪啾咪動一動」護眼操，老師帶動學生，將護眼口號深化腦中，在看完平板眼睛放鬆動一動。

在竹北市農村地區的鳳岡國小，由於學童多隔代教養，有傳統農村飲食概念，發現學生過輕、肥胖及過重的指標皆高於國小指標，校方因此推動「體育日」增加師生運動時數、學生填寫健康管理日誌，加深學生「85210」。

亦即每天睡足8小時、每日5蔬果，觀看3C螢幕時間少於2小時，每1日運動至少30分鐘，0糖飲多喝水認知，每年並安排全校師生一同到蓮花寺健行，今年擴大到親子參與，加強家庭健康促進認知。

新豐鄉偏僻的福龍國小，考慮家長無法支付子女補習和安親班費用，透過政府資源推動「日光班」與「夜光班」，讓學生免費在學校課後自習，並安排課後鼓藝、舞蹈、科學、客語、桌球等多元社團，發展學生的專長。

更特殊的，將校內空地改建為八卦和太極造型的菜園，讓學童到菜園體驗食農教育，營養午餐加餐，吃到自己種的有機蔬菜。