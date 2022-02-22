全科(3209)今日發表加入Arm Flexible Access推廣夥伴，協同Arm一起在台灣市場推廣Arm Flexible Access計畫，利用全科在電子元件業界廣泛的觸角、以及對Arm架構處理器在眾多領域的豐富經驗，能協助更多有IC設計需求的公司以更簡易有效方式取用Arm領先全球的IP解決方案，提升系統單晶片設計效率與效益，以因應當今蓬勃發展且瞬息萬變的IC產業需求。

全科董事長吳堉文表示，全科科技與全球矽智財龍頭廠商Arm的合作，有助在台灣拓展Arm Flexible Access計畫，讓更多的客戶取得Arm所提供的完整IP解決方案，開創更多具市場潛力與競爭力的晶片產品。全科跨入新的銷售商業模式，不只引進高附加價值的矽智財產品，也有助於全科對未來新興產品的提早接觸與佈局。

全科近年來高速寬頻、網路串流媒體、雲端伺服器、智能物聯網、智慧終端等產業的迅速發展，全科科技得以在這些領域內銷售許多嵌入式Arm架構處理器為核心的相關晶片產品，從中累積豐富的Arm微處理器與微控制器軟硬體開發支援經驗，不只涵蓋各類Arm Cortex A、R、M系列核心產品，另外也建立多樣的智能物聯網參考設計平台，例如在Arm微控制器上提供雲端網路存取、語音助理操控、行動裝置無線連結等功能；近來並在以Arm為核心的智慧終端平台上，協助客戶從事機器學習的模型訓練和推論處理等服務。

全科多年來在Arm架構處理器核心產品累積豐富經驗，透過和Arm合作拓展Arm Flexible Access，可讓更多有IC設計需求的公司和更多類型的晶片開發，導入最適當規格與最佳性價比的IP方案。全科也將為Arm Flexible Access的客戶，就方案內的IP、軟體、工具等資源進行說明與訓練。

另外，全科也會從市場需求趨勢與軟硬體應用經驗提供必要的支援與建議，發揮Arm生態系統在整體IC設計流程的優勢，加速客戶產品導入市場。全科藉由與Arm的合作，除了增添新的商業模式跨入矽智財銷售領域，未來也有機會結合Arm Flexible Access衍生的晶片產品，提供多元化的整合方案與服務給更多客群。