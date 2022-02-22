台灣籃壇首位NBA選秀狀元安東尼．班奈特21日正式向高雄鋼鐵人報到，班奈特報到後就迫不及待前往球場進行練投，並且表示，他在得分和籃板方面可以為球隊帶來貢獻，並對自己的表現深具信心，希望能盡快融入球隊，讓自己和隊友一起成長，目標是協助高雄鋼鐵人順利闖進季後賽。

鋼鐵人球團表示，會盡快安排班奈特進行一系列訓練，加速與隊友的認識與互動，以利班奈特在自主健康管理期結束後，即能登板為球隊效力，縮短彼此磨合的蜜月期，有效增加球隊的戰力。

高雄鋼鐵人目前受到傷兵困擾，有了班奈特的加入後戰力獲得明顯提升，若再加上旅外名將「台灣LBJ」周儀翔從CBA返台加盟，以及布朗、呂政儒等陸續傷癒歸隊，鋼鐵人3月的比賽值得球迷們關注與期待。

班奈特表示，在來台之前和隔離期間看了不少球隊比賽的影片，對每個隊友的特色和教練的戰術有大致上的了解，最令他印象深刻的就是隊長呂政儒，無論是精準的投籃和場上的拚勁都相當棒。

但不服輸的班奈特也隔空向隊長「喊話」說：「我的投籃也很準。」球團期許在班奈特的加入，可以為球隊帶來良性競爭與相互激勵效果。

頂著「首位NBA選秀狀元」的光環來到台灣，消息一出震驚台灣籃壇，沒想到班奈特還沒在籃球場上震驚全台，反倒是從沒遇過地震的班奈特先在台灣的防疫旅館內被地震給震驚到。班奈特說，當時發現床在搖，誤以為有人推他的床，讓他有點緊張和害怕，後來才意識到這就是所謂的地震。

遇到地震後，班奈特第一件事就是打電話給他的加拿大好友，目前效力新竹攻城獅的中鋒辛巴。班奈特表示，辛巴告訴他別緊張，這是台灣常有的事，他才放下心來。班奈特和辛巴從14歲就開始一起打球，兩人即將在台灣正面對決，成為關注焦點。

班奈特說，台灣的美食，他早有所聞，各式美味他都想嚐一嚐，辛巴也有跟他說了不少台灣好玩的事情，他迫不及待想親自嘗試與體驗，不過，他的第一要務還是先把球打好，繳出漂亮的成績單，幫助鋼鐵人進入季後賽。