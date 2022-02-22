本季湖人陣容大改組，由詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)組成新三巨頭，不過效果未達預期，這讓37歲的詹姆斯難以再奪冠，據《ESPN》記者溫霍斯特(Brian Windhorst)指出，湖人今年夏天恐怕就得把他交易出去，而他同樣會迫使湖人採取大動作。

LeBron James brings it every season and he demands his organization does the same. When he’s not happy, he’s an expert in applying pressure. This last week showed the squeeze is on the Lakers: https://t.co/JbwISubP87 — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 21, 2022

溫霍斯特文中指出：「湖人今夏可能不得不交易他，詹姆斯在過去兩周，顯然兩次被湖人高層冒犯，首先他於公開場合喊話，受《The Athletic》採訪時變得咄咄逼人。」此外他認為詹姆斯是「媒體操縱大師」，並說：「他可能迫使湖人在今夏採取大行動，過去他方式友善，但現在變得嚴厲。」

溫霍斯補充說：「詹姆斯從不關心選秀權，無論現在或未來，偶爾對培養年輕隊友有興趣，這幾年也培養一些，但若把他們交易出去能更接近總冠軍，那與他們說再見從來就不是問題。」溫霍斯特表示詹姆斯就想在本季奪冠，從過去來看他連8次殺進總冠軍賽，10次發生在這13年間，但同時卻換了3隊，詹姆斯要求團隊以此方式運作。

最後溫霍斯特表示，湖人目前應該感到幸運，目前詹姆斯這份合約並沒有球員選項，不然他們處境會更加被動，但到了今年8月4日合約到期後，他仍可以用續約來與球團談判，並在其中向球隊提出一些條件。而上述這一切都說明了詹姆斯未來仍有可能離開，畢竟在生涯末期，他心中就是渴望再拿一枚冠軍戒。