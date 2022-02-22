本季湖人陣容大改組，由詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)組成新三巨頭，不過效果未達預期，這讓37歲的詹姆斯難以再奪冠，據《ESPN》記者溫霍斯特(Brian Windhorst)指出，湖人今年夏天恐怕就得把他交易出去，而他同樣會迫使湖人採取大動作。
溫霍斯特文中指出：「湖人今夏可能不得不交易他，詹姆斯在過去兩周，顯然兩次被湖人高層冒犯，首先他於公開場合喊話，受《The Athletic》採訪時變得咄咄逼人。」此外他認為詹姆斯是「媒體操縱大師」，並說：「他可能迫使湖人在今夏採取大行動，過去他方式友善，但現在變得嚴厲。」
溫霍斯補充說：「詹姆斯從不關心選秀權，無論現在或未來，偶爾對培養年輕隊友有興趣，這幾年也培養一些，但若把他們交易出去能更接近總冠軍，那與他們說再見從來就不是問題。」溫霍斯特表示詹姆斯就想在本季奪冠，從過去來看他連8次殺進總冠軍賽，10次發生在這13年間，但同時卻換了3隊，詹姆斯要求團隊以此方式運作。
最後溫霍斯特表示，湖人目前應該感到幸運，目前詹姆斯這份合約並沒有球員選項，不然他們處境會更加被動，但到了今年8月4日合約到期後，他仍可以用續約來與球團談判，並在其中向球隊提出一些條件。而上述這一切都說明了詹姆斯未來仍有可能離開，畢竟在生涯末期，他心中就是渴望再拿一枚冠軍戒。
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