新北市去元旦至今年1月底共發生5091件竊盜案，案件發生數高居六都之一，其中又以普通竊案件數最多，發生路段則以三重區重新路、新莊區中正路及中和區中山路較多。新北市刑大指出，若以竊盜發生數換算每十萬人口犯罪率，近3年六都中排名第3，犯罪率逐年降低。

依據警政署統計，2021年六都竊盜案發生件數，新北市4757件、台北市4625件、高雄市3730件、台中市3315件、台南市3253件、桃園市2518件；今年1月新北市334件、台北市285件、高雄市267件、台中市254件、台南市238件、桃園市144件。

新北市刑大表示，新北市人口逾400萬，為全國人口數最多的縣市，竊盜破獲數也是六都之冠，若進一步以竊盜發生數換算成每十萬人口犯罪率，近3年均為六都排名第3，且犯罪率逐年降低，2021年降至每十萬人為歷年新低。

此外，今年1月發生334件相較於去年同期343件，發生數減少9件，今年1月每10萬人口犯罪率僅略高於桃園市，遠低於其他直轄市，治安狀況呈現平穩趨勢。

警方分析，2021年1月至2022年1月竊盜案件發生數較高分局為三重、新莊、中和警分局，發生路段則以三重區重新路、新莊區中正路及中和區中山路較多。

新北市議員葉元之指出，竊盜案件攸關民眾生計，也影響民眾對於治安看法，將督促警察局、新北市刑大等單位，進一步分析竊盜案件的熱點，做有效的預防與偵查，此外，針對近年來警力不足問題，將督促警察局研擬改善辦法，盡速補足各分局人力。

新北市刑大強調，除針對竊盜案件發生的熱時、熱點加強規畫巡邏及查贓勤務外，另結合鷹眼小組專責調閱監視器，於短時間鎖定犯嫌行蹤，並針對累犯及跨轄連續竊盜案件，擴大清查及建請預防性羈押，避免繼續再犯。