國泰金在找越南點子王。為擴大在越南市場的布局，國泰金控22日宣布，與子公司國泰人壽、政治大學聯手舉辦商業模式競賽，以「數位保險、決勝越南」為題，甄選創新商業模式，初選有八組可入圍，將媒合指導老師優化方案，再進行社群人氣投票，最終前三名者可獲獎金、越南調研、商業模式落地及進國泰金的機會。

政府鼓勵金融機構打亞洲盃，尤其是循著台商投資腳步，亦朝新南向市場發展，且因新南向國家多是新興經濟體，經濟成長率及人口紅利高，許多市場都尚在起步階段，國泰金指出，東南亞數位經濟發展力道不容小覷，最新報告指出，預計2025年東南亞蓬勃網路經濟將可翻倍成長到3630億美元，其中，越南由於疫苗覆蓋率提高及勞動市場逐漸解封，有望在2022年就達成6％以上的經濟成長率。

國泰金在越南已有國泰世華銀與當地工商銀行合資的世越銀行、國泰世華銀分行，亦有國泰人壽及國泰世紀產險的子公司，主要是看好越南的數位金融與保險發展潛力，積極布局當地市場，算是各金控中布局越南速度極快者。

目前在越南共有118個據點的國壽，以「客戶獲取、客戶經營、數據發展」三大面向，訂定越南長期經營發展策略。為加速未來五年業務拓展，國壽繼宣布對越南國泰人壽增資4億美元（約新台幣114億元）後，將大舉徵才，不論是越南當地人才，或身處台灣的新住民二代、越南籍留學生等，都是國壽積極網羅的目標人才。

這次則是聯手政大舉辦針對越南數位保險的商業模式競賽，通過初賽的八支晉級隊伍將媒合一位業師，給予專業諮詢與輔導，進行第二階段的社群投票等競賽，最後獲獎的前三名隊伍除了獎金外，還可與國際顧問GlobalWebIndex（GWI）一起在越南市場進行調研，其提案有機會在越南市場落地，即真正作為越南國壽的經營策略或方案。

由於這次是大學在校生、碩士及畢（肆）業二年內者都可組隊參賽，比賽還有個人MVP，若是在校生，可獲國壽CIP暑期實習計畫名額，有機會到國壽各部門歷練，碩士以上參賽者則可獲國泰金儲備幹部（GMA）的面試機會，國泰金希望藉此機會，既找到具創意的越南新方案，又找點子王人才。