繼延長產假、鼓勵育兒假、將生育支持藥物納入醫保支付範圍後，大陸鼓勵生育的政策大禮包瞄準到輔助生殖。北京市醫保局21日發文表示，將於3月26日起將宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項輔助生殖技術專案納入醫保甲類報銷範圍，也就是全額報銷。業內人士表示看好這波調整「力道確實比較大」，更認為北京是大陸首個將輔助生殖技術納入全額報銷的城市，預期其他城市也會陸續推出類似政策。

目前人工授精、試管嬰兒是大陸輔助生殖的兩大門類。其中，人工授精較為普遍，單週期治療費用約在5000元（人民幣，下同）左右；試管嬰兒又可分為一代、二代、三代三種技術，分別適用於不同的家庭情況。例如三代技術適用於有家族性遺傳疾病的家庭，價格最為昂貴，而技術較為簡單的一代試管嬰兒的單週期費用約在3、4萬元之間。

據《科創板日報》報導，此次北京納入醫保甲類報銷的16項輔助生殖技術共涉及2.75萬元。若患者進行較為普遍的一代試管嬰兒技術，據錦欣生殖董事會主席鐘的估算，納入醫保後，單週期約可減少8000到1.1萬元的治療費用。前述行業人士指出，輔助生殖往往需要進行多次，因此從接受輔助生殖到實現生殖，總體的治療費用很高，此次北京醫保給出的優惠力道很大。