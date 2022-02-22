二二八75周年前夕，由遺族組成的尊師重道聯盟今召開記者會，要求促轉會在落日後，行政院不應再推出借屍還魂的2.0版，讓二二八基金會成為中華民國追求真相的單位，而不是替任何政黨做事；與會的孫文學校總校長張亞中表示，本省與外省人都是事件受害人，也曾相互救助，盼能設立屬於台灣的「辛德勒獎」，共同弭平歷史傷痛。

二二八遺族尊師重道聯盟今針對二二八75周年舉行座談會，二二八紀念館首任館長廖繼斌表示，二二八基金會創立近30年，是社會各界辛苦灌溉的果實，如今似乎已淪為特定政治團體的「附屬單位」，關心的焦點轉向藏獨、疆獨等特定意識形態的事件，這已經不是二二八基金會該有的原貌，因此身為遺族的他們決定跳出來，希望能讓基金會還其原貌，恢復應有的功能。

廖繼斌更說，過去他擔任二二八基金會館長時，共辦了7次中樞紀念儀式，從未限制任何人進場，家屬當然也是如此。然而，自2017年後，基金會已變成規定家屬必須在收到通知書後，才能申請進場的資格，通過後取得貴賓卡才准許入場，這導致包括他在內的家屬要參加儀式，都會因為沒有貴賓卡而無法進入。

廖繼斌說，二二八基金會儼然已成為有特定意識形態的政治團體附屬單位，必須恢復原來的功能，才可能促成幫助台灣進一步走向民主自由與族群和諧的方向。

孫文學院校長張亞中則說，今年是二二八75周年紀念，二二八絕對是台灣的傷痛，無論是多一個死亡、或少一個失蹤，對討論二二八其實已經沒有多大意義；只是，如果不將真相完整查清，就會被有心人惡意利用，因此還原真相依舊非常重要。

張亞中表示，目前還會談論二二八事件的還有4種人，第一種是當時的地下黨員，流亡海外後，仍對二二八事件極盡誣衊之能事；第二種是台獨信仰者，將抗議二二八事件與台獨劃上等號，並高呼抗爭的口號。

張亞中說，第三種則是當時二二八事件的受難者與受難遺族，藉由口述歷史來還原當時的真相，但口述歷史卻向來不受到社會的重視。第四種，是靠論述二二八事件來謀取利益，並非當時真正受害者，卻影響了台灣對二二八事件的論述。

張亞中強調，促轉會即將在今年中退場，希望民進黨不要再消費二二八，並終止促轉會等相關機構。同時，二二八事件中，外省人受害的狀況也在所多有，這是一個國家共同的悲歌，就像前行政院長孫運璿日記中記載，事件發生時出現上千民眾圍攻專賣局，導致多名外省人死亡。

張亞中表示，本省與外省人都是事件受害人，過程中許多外省人與本省人互相救助，面對值得我們尊敬的人士，建議設立屬於台灣的「辛德勒獎」，共同弭平歷史的傷痛。