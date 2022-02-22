縣市首長大選將於年底投票，台中選情引發關注。媒體一份最新民調出爐，台中市市長盧秀燕施政滿意度高達61%，不僅比去年增加3個百分點，更是盧就任3年多來最高紀錄；其中50至59歲族群對盧的滿意度由64%增至71%，是滿意度最高的年齡層。

根據《TVBS新聞網》今日（22）報導，TVBS民調中心最新調查結果顯示，民眾對盧的施政滿意度較去年4月調查略增3個百分點至61%，創下歷次新高紀錄，雖不滿意度也略增3個百分點為21%，但壓倒性的超高滿意度，可能將成為盧連任的強大助力。

該民調交叉分析盧秀燕滿意度發現，30至39歲民眾滿意盧秀燕的比例增加7個百分點至56%，不滿意減少一成左右為20%；50至59歲民眾中，對盧的滿意度由64%增至71%，是滿意度最高的年齡層；40至49歲及60歲以上民眾，對盧的滿意度沒有太大變化，但不滿意比例分別由一成五左右增加至21%。

至於在政黨傾向民調部分，民進黨認同者不滿意盧秀燕的比例增加近一成為48%，滿意為37%；國民黨認同者滿意度由85%增至93%；中立民眾則維持57%滿意度，不滿意度略增為17%。