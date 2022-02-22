新生代女神邵岱兒不只擁天使臉孔、魔鬼身材，同時，她還是學霸一枚，擁有加拿大英屬哥倫比亞大學金融系的高學歷，也讓邵岱兒在網上擁高知名度，而不吝嗇展現好身材的邵岱兒，更是無懼寒流發威，她在IG豪曬比基尼照，小褲褲側邊還有雙挖洞設計，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

這幾天寒流發威，各地氣溫明顯急遽下降，降雨也相當明顯，又濕又冷的天氣讓民眾直呼受不了，不過「學霸女神」邵岱兒則是無懼冷氣團發威，她更在IG豪曬比基尼，只見她辣穿黑色開深V泳裝入鏡，小褲褲不只豪開高衩，腰間上還有雙挖洞設計，比基尼的性感設計讓她的身材優點一覽無遺。

邵岱兒也幽默發文：「這天氣發泳裝是不是很冷」，也吸引網友紛紛直呼：「天氣很冷 但Debbie很火熱」、「那麼冷的天氣裡看到姐姐就暖和起來了」、「女神注意保暖」，甚至有人留言：「看著就很冷」，還釣出邵岱兒貼出哭笑不得的貼圖回應。

邵岱兒雖然以美女學霸的形象走紅，不過她近來鮮少出現在螢光幕前，邵岱兒把重心放在服飾品牌副業上，親力親為的她還親自出馬當泳裝模特兒，每次發文都能引起轟動，邵岱兒已是自家品牌的活招牌。