228連續假期將屆，苗栗縣警察局預估大量人、車潮湧入苗栗10處風景名勝旅遊地區，警察局已規劃和平紀念日連續假期交通疏導措施，預計出動近3百名警力全力投入疏導交通。

10處可能車潮多的地點包括台灣客家文化館、南庄老街、三義慢城木雕街、勝興車站、大湖酒莊、泰安溫泉區、後龍好望角、苑裡藺草博物館、通霄飛牛牧場、山腳國小日式建築校舍等景點。

警局指出，苗栗縣轄內國道3號西濱交流道北上入口匝道，2月27、28日早上7至晚間24時實施匝道封閉，駕駛人得續行台61線北上或至國道3號香山交流道北上，另本次轄內各交流道匝道不實施高乘載管制措施。

轄內台61線平交路口管制封閉冷水坑、竹南垃圾掩埋場等2處，封閉時間為2月27、28日下午15至21時。

苗栗縣警察局局長陳武康表示，根據氣象預報指出本週111年和平紀念日連假天氣溫暖無雨，適合全家出遊，因此他特別要求警局全力加強交通疏導，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢。