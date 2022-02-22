迎戰年底九合一選舉，國民黨16日宣布成立「中央選戰策略會報」，主席朱立倫點名立委傅崐萁負責操盤選戰，傅崐萁22日早上召開記者會，表態願意承擔選舉責任，不怕挑戰犧牲，喊話國民黨只有勝利藍。

朱立倫上任以同舟共濟找回失聯黨員，傅崐萁不但強勢回歸，還從同舟升級為總舵手，出任國民黨中央選戰策略會執行長，為2022年底縣市長選戰佈局。

傅崐萁表示，臨危授命承擔大任，加入「中央選戰策略會報」，為黨內作選區溝通、協調、整合、提名、危機處理等工作，更扛起背水一戰、絕地反攻的重責，面對傲慢獨裁、機關算盡、無恥腐敗的民進黨，年底選戰情勢異常險峻，不單單是國民黨的勝敗與存亡，也是民生安全與地方發展的重要環節，更是中華民國生存發展的關鍵一役。

從傅崐萁因炒股案入獄一年後假釋，因「同舟計畫」回歸國民黨當時引發黨內不滿，這次加入「中央選戰策略會報」黨內雜音不少，引起各界關注。

傅崐萁指出，為了團結勝選，不在意任何職位、頭銜，只願犧牲奉獻，承擔責任，要以自身經驗協助國民黨扭轉頹勢，不懼流言蜚語挑戰，秉持初衷，為黨奉獻。

對此，主席朱立倫表示，國民黨讓支持者最失望的一件事情就是長期以來不能團結，尤其很多人喜歡把砲口對內、搞內鬥，已經不是個笑話，而是一個事實。

新北市議員葉元之也認為，中央選策會就是一個負責協調地方的單位，本來就需要一些跟地方關係好的政壇人士，幫忙在各地整合勢力。提名時最怕出現地方勢力眾多，最後黨提名了其中一位，沒被提名者心生不滿，整股勢力不輔選，所以需要有份量者出來協調其他有實力者，全力支持黨的提名人。