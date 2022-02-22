國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）21日將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見親民黨主席宋楚瑜，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元。親民黨對此表示，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證。

親民黨鄭重表示，所謂「拉法葉佣金案」和宋沒有任何關聯，至於所謂的外媒指證，其實早在2003年就已經有過類似報導炒作，也早已查清和宋無關。2000年被控吞沒公款，即所謂的興票案，也經司法詳細調查證明宋主席的清白。

親民黨指出，宋楚瑜在國民黨秘書長及台灣省政府服務期間，從未介入任何與「拉法葉艦案」購買的相關事宜，更遑論收受拉法葉艦之回扣佣金。

至於該網站提到，根據法國前外長杜馬所說，有四億美元的佣金付給國民黨秘書長。親民黨強調這說法更是指鹿為馬，胡說八道。在2003年3月間，中央社便犯過同樣錯誤，把杜馬專訪提到的國民黨「中央黨部」說成是「秘書長」，中央社對此還刊登啟事澄清是翻譯錯誤。

親民黨說，當時針對拉法葉艦案所成立的特調小組也對杜馬所透露拉法葉艦佣金流向徹查過，也說明了未發現有任何與宋相關金錢往來的情形。上述均有相關報導可供查證，為何偏偏要不斷指鹿為馬，以訛傳訛？

親民黨也表示，對於某些人士第一時間以「直譯外文」方式來對宋楚瑜提出質疑，本黨既已提出相關證據予以澄清，期盼各方莫再繼續散佈不實訊息。