國內疫情平穩，中央流行疫情指揮中心研議在3月鬆綁防疫政策，讓社會回歸正軌。衛福部長陳時中今天表示，目標持續將國內的Rt值（有效再生數）控制在1.2以下，一旦觀察到Rt值上升，相關的防疫計劃就會啟動。

雖然國內疫情平穩，但鄰近國家如日本、韓國、香港等地近期皆迎來疫情爆發，陳時中指出，國內相關的醫療量能本來就有持續整備，將來因應Omicron輕症化的特性，會先採用集中檢疫所分流隔離的措施阻斷，因此目前仍在積極擴編集中檢疫所。

陳時中表示，在開放社會的同時也會設置各種不同的疫情觀測指標值，以提早進行防範，目前仍期盼國內Rt值能控制在1.2以下，這樣的數據就全世界的觀點來看，依舊相當不容易，因此只要數字上升，國內就會進入警戒，啟動相關應變計劃。

至於邊境鬆綁的措施，何時能夠宣布？陳時中說，最快再過1、2天就會宣布開放商務人士入境的相關鬆綁細節，本周一定會宣布，但居家檢疫是否會從14天縮短為10天，目前還沒有定案。

陳時中也透露，口罩政策可望進一步鬆綁，將來可能放寬至某些特定情況下可不用戴口罩，因此期盼民眾盡快將疫苗打好，才能維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離的基本防疫戰略。

對於民眾反應，菲律賓疑不承認我國的數位疫苗護照，陳時中今也做出解釋，強調此案應是行政程序尚未完成而產生的時間差，並強調我國非常願意與菲律賓站在互惠角度，與菲方互相承認數位疫苗證明。