軍校生假期竟然可以用買的。一名在中正預校服役，負責假勤業務的林姓一兵，因缺錢花用，竟然異想天開，向欲校學生兜售「假期」。宣稱只要學生肯花錢，就可更改獎懲紀錄，讓學生提早放前一天「么八假」。但錢才剛到手就遭檢舉，遭軍方移送法辦，高雄地院原給予緩起訴1年，但必須向公庫支付5萬元的處分。但檢方不服提再議，已退伍的林員又遭到偽造文書罪嫌起訴。

根據檢方起訴書，該名林姓志願役上兵，在中正預校負責學生大隊人事行政管理，以及學生獎懲紀錄、營舍修繕等業務。

林員在2019年4月時因缺錢花用，得知學生想要急於放假心理，因此找上熟悉的陳姓學生，私下詢問同學是否願意花錢「買假」，他可以私下更改獎懲紀錄，增加，並將罰勤、留讀等懲罰撤銷，讓學生可以不必擔心遭到留校。

林員向學生兜售，8小時假賣1500元，一次「么八假」擇要價900元，消息傳出，共有劉姓、康姓、王姓等5名同學各付出900至2900元不等買假。

但林員才拿到錢不久，就遭到檢舉，事後校方查明後將他移送法辦，地檢署偵查後後予以緩起訴1年的處分，但他必須向公庫支付5萬元。

檢方依職權再議後發回續查，經傳喚中正預校相關隊職幹部等人，認為林男僅負責行政文書工作，僅「登載與彙整」學生獎懲記錄，沒有法定職務權限，並非公務員，並不適用貪污治罪條例，因此依偽造文書罪將他起訴。