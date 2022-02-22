呼應減碳趨勢，聯華神通集團宣布與日本氫氣燃料電池動力車的領先供應商Hyzon Motors攜手推動台灣商用卡車，雙方22日簽署專為台灣市場共同開發及分銷氫燃料商用車所簽訂之合作備忘錄。

聯華神通集團董事長苗豐強表示，響應實踐台灣溫室氣體淨零排放之目標，將促使引進氫氣能源、進口 LNG 及冷能等綠色能源；惟推動氫氣燃料動力車及灌充站的過程或許會面臨許多挑戰，將透過引進Hyzon 的技術，結合聯華神通集團的市場經驗，在得到台灣有關單位之支持後，雙方的合作關係將為氫氣產業鏈的每一階段創造獨有的價值。

Hyzon主要為商業運輸領域提供端對端解決方案，聚焦於商業汽車市場和氫氣供應基礎設施。透過其經過驗證的專有氫燃料電池技術，Hyzon的目標是為北美、歐洲和世界各地的客戶提供零碳排的重型卡車和巴士，以減緩全球最大碳排來源之一的柴油運輸所帶來的影響。

根據雙方所簽訂備忘錄，Hyzon將與聯華神通集團之子公司華頎股份有限公司建立一個聯合運營模式，為台灣市場量身定做產品組合、服務、及後勤營運。雙方期望自市政當局和民營企業獲得訂單，並於 2022 年安排首批出貨。

此外，Hyzon將會協助聯華神通集團之減碳計畫，並於 2022 年向聯華神通集團提供兩輛燃料電池動力卡車。隨著在台灣成功部署首批車輛以及適當的監管機制確立於當地，雙方預期將在台灣共同為 Hyzon 的燃料電池動力車建立龐大商業市場。

Hyzon 執行長兼聯合創辦人Craig Knight指出，通過與聯華神通集團合作，Hyzon 得以將其在重型運輸領域減碳的關鍵能力引入台灣。為加速提升 Hyzon 動力車在台灣的市場接受度，雙方已著手評估氫氣生產、灌充基礎設施建置的各式可能性，並探索為 Hyzon 車隊提供綠氫的潛在合作夥伴。

Hyzon 是全球燃料電池動力車領域的領導者，在美國羅徹斯特、芝加哥和底特律地區都有業務營運，同時，在荷蘭、中國、新加坡、澳大利亞和德國也有國際業務。

除台灣策略結盟外，Hyzon 近期宣佈的幾項合作關係，包括大規模綠氫生產、分銷氫氣中心，以及將其重型卡車佈署於全球碳排放量大的產業。在歐盟、美國和其他國家支持以氫減碳的政策框架下，期盼加速燃料電池商業用車應用之普及。