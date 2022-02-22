統一集團瞄準物流商機，透過旗下100％持股的子公司統流開發，砸下百億元重金，要在台南新市打造全新的複合物流園區，今（22）日動土，目標2024年完工營運。接下來，統一打算複製相同模式，在全國北、中、南、高等地都要設置類式的複合式大型物流園區。

位在台南新市樹谷園區的統一新市物流園區今天舉行動土典禮，由統一集團董事長羅智先親自主持。羅智先表示，物流已經是生活產業中不可或缺的一環，統一將致力提升與整合集團的物流事業，讓國人更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。

統一集團新市物流園區，樓地板面積廣達4.57萬坪，規劃為地下一層、地上五層樓，包含土地在內，總投資金額上看百億元，將集結統一集團旗下負責低溫物流的統昶行銷，負責電商物流的大智通文化行銷，負責宅配的統一速達，負責多溫層配送的捷盛運輸，以及負責網路銷售的博客來、一般通路銷售的德記洋行等七大公司進駐。

統一新市物流園區園區也將導入多項高科技，包括透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區之運行順暢與安全。並設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技的運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務的複合式全智慧物流園區，提供全方位的物流解決方案。

統一主管表示，新市物流園區已順利取得建照，今天動土儀式後，預計4月正式動工興建，目標2024年完工營運，未來將服務雲嘉南地區超過1000家統一超商、康是美、星巴克等通路，以最好的服務品質及最佳物流時效，滿足消費者需求。

他強調，這還只是第一砲，接下來統一集團擬在全國北、中、南、高，都會打造類式的複合式大型物流園區，提供消費者更好、更快的物流服務。