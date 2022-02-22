俄烏戰事告急，國際股市首當其衝，台股也無法倖免，今日台積電(2330)等權值大軍倒成一片，各大類股幾乎全軍覆沒，近日領軍抗空的航運類指傷勢最重、大跌逾3.5%，農產、資產則相對抗跌，雖然盤中國安基金出面喊話，大盤稍見止穩未再繼續下殺，但終場仍僅有電器電纜類股勉強收高，尾盤買單則進場拉抬長榮航(2618)、華航、華新、華通等權值股，終場集中市場收17969.29點、重跌252.20點，失守季線，總成交值放大至3365.08億元；櫃買市場收216.78點，跌4.13點，總成交值也增至640.99億元。

證券分析師張陳浩說，先前大部分的人都認為俄烏其實打不起來，但沒想到情事這麼嚴峻，現在各國都在喊話，卻一直沒有實際的行動，股市最怕這種懸而未決的事情。台股季線關卡是生命線，今日收盤未能守住季線，3日內若無法有效站回季線，台股整理期恐將加長。生技族群和戰爭較無相關，新藥族群有題材者不妨可以留意。

盤面上，台積電開低走低回測季線，今日收在627元，下跌0.79%；股王矽力-KY(6415)收在3600元，下跌2.7%；大立光2021年下半年擬配息39元，今日股價收在2085元，下跌2.34%；大型電子股權值股如鴻海、聯發科、國巨、聯電、台達電等全面收黑；貨櫃三雄全面收跌，跌幅在3~6%不等；長榮航收漲32.95元，上漲1.7%；鎳價衝新高，不鏽鋼族群逆勢上漲，新鋼(2032)收在25.6元，上漲5.13%；避險概念股佳龍(9955)、金益鼎(8390)量增收復年線。

由籌碼觀察，外資在現貨市場站賣方，在期貨方面，昨日加碼空單2千多口，整體淨空單口數回到近2萬口。由技術面來看，台股今日開低走低帶量跌破季線，短線震盪恐將加劇，多頭想要反攻，需看三日內能否有效站回季線，否則整理期將會加長。