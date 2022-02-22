因應數位轉型與場域布局策略，以及對次世代新顯示技術Micro LED產能規畫，友達(2409)2022年招募1500名「跨域x跨界」人力（Borderless Talents），未來3至5年仍將持續招募多元人才。友達希望延攬具創新技術、人工智慧、大數據及軟韌體開發技能的潛力新秀，以及海外開拓市場、產品管理、採購、數位轉型、能源管理、永續管理等各面向人才加入，並將於3月起於各大專院校舉辦近30場徵才博覽會及說明會。

友達表示，為鼓勵新鮮人積極投遞履歷，搶先卡位，只要參加「校園預聘計畫」，就有機會獲得預聘獎金20萬元，3月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金10萬元。對於在學中的優質人才，友達則提供「人才培育獎學金計畫」，除了保障獲獎者畢業即可至友達就業外，今年更將獎學金加碼至碩士生每名最高70萬元、博士生每名最高150萬元。此外，友達也持續提供「A+種子暑期實習」機會，該計畫施行至今邁入第19屆，已培育超過1000名優秀學生。

著眼於新世代人才重視彈性與自主的特質，友達打造更體貼、靈活的「混合辦公模式」，公司定義較具工作彈性，適合混合辦公之職位，員工可再依業務或家庭需求，與主管溝通後，申請遠距辦公或彈性工作時間。此外，對於新世代人才所渴望的國際舞台，友達的「全球人才輪調發展計畫」提供員工在全球營運據點間進行海外輪調或培訓等多元機會。

友達啟動「Go Premium」與「Go Vertical」雙軸轉型策略，布局前瞻顯示技術與場域應用，並偕同達擎等旗下專精各垂直市場應用的子公司，於醫療、零售、交通、育樂及製造五大智慧領域，推動生態圈整合，打造軟硬整合的多元解決方案。此外，友達亦積極投入Mini LED、Micro LED等前瞻顯示技術開發與應用，結合智慧製造經驗，於台中后里擴充次世代產能，強化面板產能布局。