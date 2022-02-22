垃圾車闖紅燈 擦撞基隆客運10乘客嚇傻 15:272022/02/22 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆民間垃圾車闖紅燈，不慎撞上基隆客運。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 垃圾車闖紅燈 擦撞基隆客運10乘客嚇傻 訂閱影音： 中時新聞網 基隆市暖暖區八堵分駐所今日中午12點多接獲通報，暖暖交流道有一輛民間垃圾車闖紅燈，不慎撞上基隆客運，所幸客運駕駛及車內10名乘客無人受傷，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。 警方調查，駕駛垃圾車蔡姓男子從水源路直行往八堵路方向行駛，闖紅燈撞上，從水源路要左轉進源遠路的基隆客運，民間垃圾車右前車身受損，客運前擋風玻璃破裂、右側車身受損，所幸客運駕駛及車上10名乘客皆無人受傷，至於事故原因調查釐清中。 酒後找代駕也出事 賓士闖紅燈撞車 車主狂吼：怎麼開車的 小貨車與混凝土預拌車路口互撞 1人骨折送醫 #垃圾車 #闖紅燈 #基隆客運 #乘客 #民間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 丟垃圾不用等！花蓮「樂圾通」上線 掌握全縣104輛垃圾車位置 17:512022/02/11 生活 賞櫻專車4度迷航！司機在山路恐怖迴轉 乘客嚇傻崩潰 21:542022/02/13 生活 連恩尼遜《黑光行動》封街「飛車追逐」 巨型垃圾車90度翻覆路人嚇傻 22:172022/02/13 娛樂 驚悚畫面曝！BMW深夜闖紅燈撞公車 駕駛、乘客就醫後逕自消失 11:162022/02/16 社會 台南知名「恐怖路口」車禍頻傳 將增設闖紅燈取締設備 10:192022/02/15 社會 自小客闖紅燈撞多元計程車 乘客頭部擦傷撞擊畫面曝光 09:082022/02/10 社會 飛機上有蛇！ 乘客抬頭一看「正在吐信」 空中巴士緊急改降 21:362022/02/14 國際 公車轉彎殘障乘客慘摔身亡 司機因1細節涉過失致死遭訴 14:222022/02/09 社會 台鐵又出包！乘客未上車就關門險遭夾 反映只獲「快交接班了」 15:052022/02/15 生活 宜蘭假車禍開槍殺人自首 檢仍求重刑 04:102022/02/17 地方新聞 新北市議員參選人趕在垃圾車前拜票 民眾直呼：超認真 14:412022/02/15 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。