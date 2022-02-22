垃圾車闖紅燈 擦撞基隆客運10乘客嚇傻

基隆市暖暖區八堵分駐所今日中午12點多接獲通報，暖暖交流道有一輛民間垃圾車闖紅燈，不慎撞上基隆客運，所幸客運駕駛及車內10名乘客無人受傷，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方調查，駕駛垃圾車蔡姓男子從水源路直行往八堵路方向行駛，闖紅燈撞上，從水源路要左轉進源遠路的基隆客運，民間垃圾車右前車身受損，客運前擋風玻璃破裂、右側車身受損，所幸客運駕駛及車上10名乘客皆無人受傷，至於事故原因調查釐清中。