育達科大除調整教職員薪資４％，也宣布凍漲學生學費。（育達科大提供／李京昇苗栗傳真）

育達科技大學近日宣布，響應政府軍公教加薪4％政策，今年全面調升教職員薪資4％，近200位教職員人員將受益，以激勵教職同仁認真推動教學研究與學生輔導工作。

校方同時也宣布不調漲學生學雜費，不增加學生就學負擔，並照顧好每位育達學生。

校長黃榮鵬表示，繼107年全校教職調薪3％，今年全校教職員工全面再次加薪4％，調薪範圍包括教職員薪額、學術研究費及主管職務加給，這項加薪案將比照政府軍公教加薪追溯自今年111年元月一日，等董事會通過就會立即實施並補發。

黃榮鵬說，學校110學年新生註冊率達72.06％，連續3年均在7成以上，私校排名前半段班，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

育達科大董事長王育文指出，對此決定董事會開會一定會通過，因教職員工和學生都是學校的珍貴資產，育達科大財務狀況健全並且零負債，校務基金充裕，學校發展穩健，這次加薪不只是響應政府加薪政策，也是要延續創辦人王廣亞博士強調照顧員工與弱勢的善念與精神。