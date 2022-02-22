針對台北市前議員童仲彥被控在任議員期間，利用人頭詐取助理補助費5萬多元，最後遭判刑3年10月，旅美學者林環牆表示，這個案子怎麼看都有「東廠」的影子，童仲彥身為劍橋碩士，其留英觀點深深擊中總統蔡英文內心惶恐之處，當然得罪了蔡英文。

童仲彥11年前在台北市議員期間，被控利用人頭詐取助理補助費5萬多元，最高法院16日駁回上訴，判刑3年10月並褫奪公權2年。對此，童仲彥昨（21日）接受媒體採訪表示，自己受到司法不公平對待，如果以調查他的標準來檢驗蔡英文論文門，請問蔡英文要被關幾年？

對於童仲彥的遭遇，林環牆今（22日）在臉書發文表示，童仲彥擁有英國劍橋碩士學位，前一陣子曾接受媒體專訪，以自己在劍橋求學經驗，對蔡英文的所謂「博士論文」遺失一事，提出這是不可能會發生的持平評論。童仲彥留英的觀點深深擊中蔡英文內心惶恐之處，當然是得罪了蔡英文。

對於童仲彥因5萬餘元議員助理補助費的爭議遭到判刑，林環牆痛批，這個案子公平嗎？合理嗎？非常不以為然，反倒怎麼看都有「東廠」的影子，也難怪童仲彥怒嗆蔡英文「以查我的標準來查論文門」。

林環牆稱，相較於兆豐洗錢案、總統府私菸案、蔡英文論文門案等，台灣司法放過了這些大案，但卻以貪污治罪條例將評論蔡英文論文門的童仲彥起訴，並判以牢獄之刑，林嘆，在台灣，法律之前人人平等嗎？當然沒有。