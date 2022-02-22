新北市與中華民國全國商業總會合作舉辦第四屆「品牌金舶獎」，將選出30家品牌得獎企業，讓國際看到新北市優質的企業，協助新北企業尋找國際出路，提升品牌曝光度。新北市長侯友宜表示，新北市中小企業的比例佔了大部分，但很可惜忘了把自己的品牌推向國際化，期待藉著「品牌金舶獎」的行銷文化鼓勵的士氣，讓中小企業的品牌跟國際接軌，更能夠勇闖天下、揚名立萬。

侯友宜說，新北市工商及公司登記家數超過30萬家，擁有許多優質企業，市府也致力於協助企業發展，透過出口拓銷團及國際採洽會，積極協助廠商拓展國際市場，成功拓展82.3億元商機及19.3億元海外訂單。為提升企業品牌能見度，今年與商總合作的「品牌金舶獎」及首次舉辦的「新北企業精典獎」，盼藉由公開徵選表揚卓越企業，支持企業與國際接軌，協助台灣品牌外銷海外通路商，以「潮進亞洲、鏈接世界」為目標，帶領台灣服務業邁向國際市場。

全國商業總會表示，中小企業銷售額占全國企業銷售額54％以上，此一堅實力量猶如台灣護國神脈。本屆金舶獎將選出30家品牌得獎企業，主要區分為ESG、國際授權代理輸出、服務創新以及海外僑台商共4組。其中「ESG組」將徵選出5家企業，依據環境管理和永續經營企業；「國際授權代理輸出組」徵選10家企業，拔擢企業已將商業模式或商品授權發展至海外者；「服務創新組」評選10家，企業已受國內外資金投資獲取投資意向書者；選拔者需為優良企業，且其品牌應具有一定影響力。

第四屆「品牌金舶獎」個別組別具不同評分標準，獲選企業除接受表揚外，全國商業總會也將提供多元的露出管道，例如獲得投資平台、授權平台及各國駐華商務單位對接合作的機會。同時商業總會也會向信保基金出具推薦函，以便企業向信保基金取得最高保證9成5融資，攜手企業走向國際、爭取曝光機會。

即日起至3月31日受理第四屆「品牌金舶獎」報名，凡公司行號成立滿3年，且營業額達500萬元以上之企業即有資格參選，詳情可至中華民國全國商業總會網站查詢：https://www.roccocbac.com/。