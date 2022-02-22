新竹縣積極爭取興建縣級圖書總館，獲教育部核定補助2.8億元，經3次流標後，縣府加碼自籌款增至5.億9餘元，以8.7億餘元順發發包，22日由縣長楊文科、議長張鎮榮等地方人士熱鬧舉辦動土典禮，未來全新總圖結合周邊東興圳水圳公園，將成為民眾最優質的休憩藝文場域。

縣長楊文科表示，總圖書館完工後將成為新竹縣最新、最具代表性的地標之一，與周邊東興圳水圳公園、新竹地方法院、新竹地檢察署等結合成美麗的地景，期待總圖完工後，讓竹縣鄉親朋友擁有最好的休憩去處，也多了一處優質的閱讀場所。

教育部終身教育司長李毓娟表示，閱讀是孩子成長和學習的最好基礎，可以培養學習力、想像力和思考力，也是縮短知識落差、推動終身學習最佳利器，希望未來總圖能協助提升大家的閱讀力，成為新竹縣最美的風景。

立委林為洲指出，總圖書館是新竹縣民非常期待的，未來不僅外觀成為新地標，內部也規劃綜合性空間，適合老中青幼，除了借還書、閱讀外，還可舉辦許多講演活動、學術論壇，同時也設計優質的親子空間，期待竹縣總圖順利完工，成為縣民假日最佳去處。

文化局長李安妤說，總圖基地位置臨自強三路及東興圳水岸綠地，面積約13000多平方公尺，將興建地下二層、地上四層的建築物，規劃50萬冊藏書量，配合竹縣人口結構，將大量採購兒童、青少年和教育相關書籍。

竹縣總圖設計理念尊重在地自然、人文及環境特色，具多元功能，並連結周邊東興圳公園綠帶，未來更將結合公共藝術設置，為建築妝點藝術氛圍。預計工期為750日曆天，於2024年年底完工啟用。