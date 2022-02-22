近日受寒流及大陸冷氣團影響，火鍋、熱炒等需求量大增，以及休市後開市影響，各菜種行情價格上漲，台北農產運銷公司批發菜價今日與寒流前相比上漲2成，指標菜種甘藍(高麗菜)漲幅更達6成，農委會表示，待這幾天氣溫回暖價格便會趨於回穩，目前受農損影響也相當有限。

根據北農統計，寒流前的2月19日高麗菜每公斤平均批發價20元，寒流發威的20日漲到每公斤26元，今日面對休市後開市以及需求大增，每公斤更來到31元，漲幅約6成。

整體菜價部分，今日北農每公斤平均批發價35.4元，與19日的28.3元相比漲幅達2成。

北農分析，台北市蔬菜到貨量約1195噸，今日場內進貨量較昨日減少，市況因休市後承銷人存貨少，雖然外市整天濕冷下雨不停，但到貨量減少市場需求量大於供應量，進場承銷人購買需求增強，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格上漲。

北農指出，其中葉菜類進貨量大幅減少，價格上漲，高麗菜到貨量約271噸，價格上漲4元；大白菜到貨量約44噸，價格上漲18元；小白菜到貨量約28噸，價格上漲11元。花果類進貨量小幅減少，價格上漲，花椰菜到貨量約27噸，價格上漲5元。

農糧署副署長姚志旺表示，休市過後接著拍賣日，加上疫情舒緩、學校開學、天冷蔬菜需求增加例如火鍋、熱炒等，價格本來就會上漲，預計幾天後天氣回暖價格就會回穩，一般來說穩定合理的平均批發菜價約30元上下。

根據寒流農業災情報告統計，截至今日中午，農業產物估計損失計607萬元，損失作物以李、高接梨穗、草莓、秧苗為主。

姚志旺說，很多蔬菜是用溫室栽種，受農損影響沒有那麼嚴重，只是蔬菜長得慢些，而且這次降雨大多集中在北部，如果南部也面臨持續性降雨，品質可能就沒那麼好。