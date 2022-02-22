台灣大寬頻機上盒myVideo限時優惠倒數中，2月底前訂購豪華月租年繳方案，享優惠價1299元，暢看上萬部優質影音內容，再加碼送看片金300元。

迎接連假，機上盒myVideo推出當代最知名的電影配樂作曲家兼音樂製作人漢斯季默的經典電影節專區，集結《沙丘》、《神力女超人1984》、《敦克爾克大行動》、《神偷奶爸》、《功夫熊貓》系列等多部由漢斯季默配樂的作品。2月28日前於此專區觀賞5部電影或訂購2部數位珍藏版電影，就有機會獲得4月21日在台北流行音樂中心亞洲首演的【漢斯季默：好萊塢王者之音】音樂會貴賓票一組兩張（市價8600元）。

機上盒myVideo「單點強檔」最新上架睽18年後推出續集的科幻電影《駭客任務：復活》搶先版，此外，還有續集電影《魔鬼剋星：未來世》搶先版，以及由童書改編的《大紅狗克里佛》。

機上盒「myVideo豪華月租」帶來熱播韓劇《花開時想月》，口碑跟播陸劇《鏡．雙城》。

台灣大寬頻實踐企業綠色環保理念，推行以電子帳單取代傳統紙本帳單，目前無紙化比例已達6成，不僅年省超過2000萬張A4紙，更有效減少因紙張印製及郵寄交通產生的碳排放量高達150噸！

台灣大寬頻也提供多元便民的繳費管道，除客服App線上繳費外，也積極鼓勵用戶透過官網或客服App申辦信用卡自動扣款、簡訊帳單，或選擇使用一卡通MONEY、街口支付、橘子支付綁定繳費服務，力行減碳愛地球。