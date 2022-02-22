富邦媒（8454）接續動漫展火熱商機，旗下momo購物網舉辦《線上動漫祭》，2月至今站上動漫買氣年增近七成。

富邦媒表示，momo網羅木棉花、東立出版社、台灣角川、BANPRESTO、LEGO等品牌，祭出逾45000項漫畫、公仔、玩具、週邊等商品優惠5折起，多項不容錯過的momo獨家商品，包含咒術迴戰泡泡造型一卡通全系列、日本進口鬼滅之刃書寫組等。

富邦媒同時公布「momo動漫祭消費指標榜」，全球最夯動漫鬼滅之刃人氣居高不墜，Q版人物抱枕奪熱銷冠軍，無限列車劇場版1000片拼圖緊追在後。喜愛動漫的消費者快到momo動漫祭。

熱門IP商品攻佔「momo動漫祭消費指標榜」，其中當屬近年話題席捲全球的鬼滅之刃最受歡迎，如人氣冠軍商品「MUSE木棉花」鬼滅之刃Q版人物抱枕，禰豆子、炭治郎、胡蝶忍等主角超萌身影躍上舒適柔軟抱枕。

亞軍「MUSE木棉花」無限列車劇場版1000片拼圖，取自炎柱精彩戰鬥場面，拼圖的同時都能感受到熱血氛圍。第六名日本進口「sun-star」鬼滅之刃書寫收納組，造型油性原子筆、五色便利貼、L型五夾層資料夾，受到上班族辦公或學生族喜愛。

具實用性的服飾、文具等週邊商品也展現熱絡買氣，像是人氣第三名「MUSE木棉花」進擊的巨人調查兵團短袖T-shirt獲得，穿上印有與主角同款的衣服，一秒融入熱血劇情中。第五名「iPASS一卡通」天竺鼠車車造型一卡通套組，絨毛布的設計神複製角色外觀，且可用於搭乘大眾運輸、便利商店付款。第七名「MUSE木棉花」關於我轉生變成史萊姆這檔事DIY木質筆筒螢幕架組，粉嫩水藍色配上Q萌史萊姆身影。

漫畫單行本最新集數、番外篇亦是動漫迷選購目標，電影版即將上映的「咒術迴戰0」東京都立咒術高等專門學校拿下熱銷第八名。第九名則是動畫版最終章熱播中的「進擊的巨人34完」。第十名為最新集數「ONE PIECE航海王101」。另外還有第四名「LEGO樂高」超級瑪利歐系列的路易吉冒險主機，搭配動感音效與表情變換的互動設計，受到粉絲蒐藏青睞。

momo《動漫祭》集結漫畫、影音、文具及各式週邊商品5折起，momo獨家商品包括「iPASS一卡通」咒術迴戰泡泡造型一卡通全系列、「sun-star」日本進口鬼滅之刃書寫組等。momo再加碼「兩大好康登記抽」活動，活動期間內單日不限金額消費即可參加登記抽星巴克100元電子禮券，或單筆消費滿999元參加登記抽任天堂Switch LITE主機。