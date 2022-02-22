IC設計服務廠智原（3035）22日召開法人說明會，去年受惠於委託設計（NRE）持續轉為特殊應用晶片（ASIC）量產，晶圓代工漲價推升矽智財（IP）權利金收入增加，全年營收80.85億元創下歷史新高，每股淨利4.65元優於預期。

智原2018年NRE接案量大幅增加，2021年堆疊式轉成ASIC量產，推升全年合併營收80.85億元，較前年成長47.1％，改寫年度營收歷史次高，平均毛利率年增3.3個百分點達50.6％，營業利益14.02億元，與前年相較成長逾8.4倍，歸屬母公司稅後淨利11.56億元，與前年相較成長逾3.3倍，每股淨利4.65元優於預期。

智原表示，去年在新案貢獻逐步增加下，ASIC量產需求大幅成長，帶動全年合併營收創下歷史次高紀錄。2021年是智原顯著成長及進步的一年，ASIC接案連年維持高檔，在包含人工智慧物聯網（AIoT）、工業自動化、網路通訊等許多快速發展的領域都有斬獲。

展望2022年，智原正向看待全年營運，第一季客戶需求動能持續，推升量產收入堆疊式成長，第一季業績可望逆勢成長且淡季不淡。智原的成長動能是來自結構性的改變，將持續打造經常性收益以提高營收成長性，同時積極強化經營韌性以對抗外在環境的波動，持續為中長期成長動能而努力。