越來越多的研究證明，傳統紙菸對身體健康的危害巨大，部分有害物質甚至會破壞DNA結構，使抑制腫瘤基因失去功能，增加吸菸者的罹癌率。

衛福部國健署官網指出，紙菸中有超過7000多種化學物質，包括93種致癌及有害物質，其中Benzene（苯）、Benzo[a]pyrene（苯并芘）多環芳香烴類等15種被世界衛生組織列為「第一級致癌物」，紙菸的危害不言可喻。

醫事從業人員黃福安在媒體發表文章指出，人體內的基因中，有一群基因為腫瘤抑制基因，是一種抑制細胞過度增生而形成腫瘤的基因；若是這些控制腫瘤的基因的表現與功能被關閉，就會導致癌症發生。其中一種導致腫瘤抑制基因若受到影響而失去功能的原因，就是「DNA甲基化」。

DNA甲基化是DNA結構被修飾的一種形式，能在不改變DNA序列的情況下，改變基因的表現。DNA甲基化會改變腫瘤抑制基因的結構，讓其失去本來的功能，進而增加癌症的風險。研究指出，DNA甲基化的不同程度容易受到生活方式以及接觸環境化學物質的影響而改變，除了與許多癌症有關，也與高血壓、第二型糖尿病、血脂異常有關。

研究發現，紙菸煙霧是導致DNA甲基化的最強環境誘導劑之一，紙菸的有害物質會破壞DNA結構，進而誘導DNA甲基轉移酶進行DNA修復，改變結構使得DNA被甲基化。此外，紙菸的自由基分子也會讓細胞需產生其他蛋白質來應付氧化壓力，其中一種應付氧化壓力的酶，也是造成DNA甲基化的重要因子。

衛福部指出，燃燒菸草產生的煙霧含有近百種有害物質和致癌物，會導致心血管疾病和許多癌症。許多研究指出，由於以加熱取代燃燒菸草，與紙菸煙霧相較之下，加熱式菸草產品所產生的氣霧顯著減少有害物質與致癌物的產生，例如菸草特有亞硝胺、羰基化合物、醛類化合物和一氧化碳，都降低九成以上。

日本岩手醫學大學研究團隊利用最新的轉錄組學（Whole Transcriptome）研究方法，對吸紙菸者、從紙菸轉用加熱菸者、已戒菸者和非吸菸者進行人群隊列分析研究，進一步比較吸紙菸和使用加熱式菸草對DNA甲基化的影響，分析與吸紙菸相關的DNA甲基化的基因標誌。

研究結果顯示，吸紙菸會造成許多基因表現異常，例如吸紙菸會改變芳香烴受體基因(AHRR)和與免疫反應調節基因(GPR15)的表現。與吸紙菸者相比，轉用加熱者的芳香烴受體基因(AHRR)和GPPR15的表現量較低，顯示從紙菸轉用加熱菸，可能會減緩因接觸有害物質而造成發炎反應的趨勢。

進一步分析發現，與吸紙菸者相比，從紙菸轉用加熱式菸草產品者的DNA甲基化程度顯著降低，並減少了對於吸菸相關疾病發展的基因組壓力。此研究也發現吸紙菸者中一個與導致魚鱗癬有關的基因（CYP4F22）表現異常，這是首次發現其與吸紙菸有關，未來需要進一步研究，以了解該基因與吸菸相關的皮膚病的發展。

★中時新聞網關心您：菸酒過量，有礙健康！