粉絲逾6.3萬人的美女網紅Amber揭露胸下傷疤是去年10月前往台東縣蘭嶼鄉潛水時，因船長與導潛疏忽導致她被船隻螺旋槳劃傷，並控訴潛水店家藍海屋船隻不合法、事後漠不關心。藍海屋22日坦言船隻未合法，但事發第一時間協助送醫，多次慰問並特地北上溝通賠償事宜，「並非漠不關心」。

藍海屋聲明，事發後第一時間除協助Amber就醫，事後更多次透過電話及Line慰問溝通賠償事宜，11月曾專程與保險員前往台北，在Amber所指定的律師事務所內商談理賠事宜。但當日協商未成，Amber隨即表明不願再與業者聯絡溝通，一切委由律師處理，態度強硬並無轉圜餘地；業者澄清，並未如Amber陳述的「音訊全無」，之後仍透過保險員主動與Amber律師持續聯繫。

藍海屋指出，一般船潛團抵達定點後，由潛導確認下潛位置，導引船舶定位定錨，確認場域安全後，才會在水面上向團員比出OK潛水手勢，指引具合格潛水證照的團員下潛。

藍海屋表示，Amber當時參加李姓潛水教練所招攬的船潛旅遊，的確是由藍海屋協助提供潛水導覽與船隻，但船隻尚未導引至下潛定點定錨位置，Amber就因暈船在潛導尚未比出OK可下潛前就急於下水，導致船長在不知情下，發動引擎前往潛導指引定錨位置，因而不幸發生Amber被船隻螺旋槳擊傷的嚴重意外。

Amber表明下潛前曾徵得李姓潛水教練同意才下水，但並非由藍海屋潛導確認，業者因而質疑李姓教練與招募該團旅行社是否應負擔責任、Amber自身是否有過失責任等。藍海屋表明，上述疑點尚未釐清前，仍願在保險公司協助下，負擔住院、醫藥、看護並休養期間不能工作之損失、精神慰問金。

此外，蘭嶼地區登記合法的娛樂漁船僅1艘，業者坦言自家船隻不符法規，的確有疏失應當負起法律責任；業者表明，沒有任何業者、船家會願意這樣的嚴重意外發生，請中央與地方相關單位正視蘭嶼船舶合法議題，除應協助興建可供該等船隻停靠的合適港口，並全面輔導在地船隻合法化。