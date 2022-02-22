黃河長江水系握手，陝西引漢濟渭秦嶺輸水隧洞大工程全線貫通。（華商報）

黃河長江水系握手，陝西引漢濟渭秦嶺輸水隧洞大工程全線貫通。（華商報）

長期以來，缺水問題制約關中、陝北的經濟社會發展。為此啟動了陝西省內南水北調工程——引漢濟渭工程，統籌陝西三大區域，聯通長江與黃河兩大水系，橫穿秦嶺屏障，將漢江水引入關中平原，破解陝西水資源分布不均問題。陝西《華商報》報導，今（22）日11點17分，隨著TBM（隧道硬岩掘進機）刀盤破岩而出。歷史一刻來臨！引漢濟渭秦嶺輸水隧洞實現全線貫通。標誌著引漢濟渭工程關鍵控制性工程取得重大勝利，引水進西安的目標更進一步。

北京新浪網報導，該工程是《渭河流域重點治理規畫》中的水資源配置骨幹項目、《關中——天水經濟區規畫》中的重大基礎設施建設項目，也是大陸國家「十三五」加快推進的172項重大水利工程之一，建成後多年平均調水規模可達15億立方米，惠及1411萬人，支撐陝西全省1.1兆元的國內生產總值。

引漢濟渭工程分為調水工程和輸配水工程兩大部分，調水工程由蓄水水庫及秦嶺隧洞組成，即陝西漢中境內漢江上的黃金峽水庫、漢江支流子午河三河口水庫，秦嶺隧洞其總長98.3公里。

輸配水工程由南幹線、過渭幹線、渭北東幹線和西幹線組成。工程建成惠及總計2348萬人的生活及工業用水，同時將歸還原被大量擠占的300～500萬畝耕地的農用水。此外，可有效改變關中超採地下水、擠占生態水的狀況，實現地下水採補平衡，防止城市環境地質災害。

通過「一次立項、分期配水」的建設方案，將逐步實現2025年配水10億立方米、2030年配水15億立方米目標，以此解決關中、陝北缺水問題。

秦嶺輸水隧洞是引漢濟渭工程的關鍵控制性工程，也是人類從底部橫穿秦嶺的首次嘗試。隧洞全長98.3公里，最大埋深2012米，設計流量70立方米每秒，縱坡1／2500。秦嶺輸水隧洞穿越地區地質條件極其複雜，常年溫度超過40℃，相對溼度高達90％，各類地質災害綜合疊加發生，眾多大陸工程院士、專家評價為「綜合施工難度世界罕見」。

引漢濟渭工程又稱陝西南水北調工程項目，是指2014年底批復進入籌建的，用以滿足西安、咸陽、寶雞、渭南4重點城市及沿渭河兩岸的11個縣城和6個工業園的調輸配水工程。

2007年，引漢濟渭輸水隧洞前期勘探試驗工作啟動，在人工鑽爆法對支洞、部分主洞完成掘進後，秦嶺主脊段剩餘約35公里，受地質、地形等條件限制，無法用鑽爆法施工，省引漢濟渭公司引進了兩台國際最先進的「全斷面硬岩隧道掘進機」，就是業界所說的TBM，長200多米，高8米，被形象地稱為「穿山甲」。在掘進時常常會遇到硬岩、岩爆、塌方、湧水等「世界性難題」。

受地質地形等條件限制，秦嶺輸水隧洞採取鑽爆法和隧道硬岩掘進機（TBM）聯合施工，其中鑽爆法施工63.3公里，TBM施工35公里。尤其是TBM施工段，先後遭遇強岩爆、超強岩爆、斷層塌方、突湧水、高溫高溼、有害氣體等地質災害。

針對秦嶺輸水隧洞超長施工通風難題，引漢濟渭創立了完整的超長隧洞TBM法和鑽爆法新的施工通風成套技術體系，創造了鑽爆法無軌運輸施工通風距離7.2千米、TBM法獨頭掘進施工通風距離16.5千米的世界紀錄。