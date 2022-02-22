宜蘭縣長林姿妙22日官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，國民黨主席朱立倫22日到台中市出席幹部共識營前受訪時強調，「堅定的相信林縣長的清白」，我們希望要明確的證據，否則的話，對於年底選舉或宜蘭縣民是非常不公平的，支持司法公正，但是也希望不要有任何的政治操作。

宜蘭縣長林姿妙22日上午官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，除了林姿妙以外，其二兒子、女兒都被帶走約談，此外，農業處長、財政稅務局長、交通處長等人也都被帶回約談。

國民黨中區專職幹部共識營22日在國民黨台中市黨部舉行，黨主席朱立倫出席「蔣經國與國民黨路線」、「國民黨如何勝選」講座。

媒體針對宜蘭縣長林姿妙再遭約談、搜索，詢問朱立倫是否會認為是民進黨的政治打壓？

朱立倫表示，司法是公平正義最基本的防線，支持司法公正，但是也希望不要有任何的政治操作，勿枉勿縱，我們堅定的相信林縣長的清白，希望要明確的證據，否則的話，對於年底的選舉或宜蘭縣民是非常不公平的。