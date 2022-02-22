宜蘭縣長林姿妙22日官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，國民黨主席朱立倫22日到台中市出席幹部共識營前受訪時強調，「堅定的相信林縣長的清白」，我們希望要明確的證據，否則的話，對於年底選舉或宜蘭縣民是非常不公平的，支持司法公正，但是也希望不要有任何的政治操作。
宜蘭縣長林姿妙22日上午官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，除了林姿妙以外，其二兒子、女兒都被帶走約談，此外，農業處長、財政稅務局長、交通處長等人也都被帶回約談。
國民黨中區專職幹部共識營22日在國民黨台中市黨部舉行，黨主席朱立倫出席「蔣經國與國民黨路線」、「國民黨如何勝選」講座。
媒體針對宜蘭縣長林姿妙再遭約談、搜索，詢問朱立倫是否會認為是民進黨的政治打壓？
朱立倫表示，司法是公平正義最基本的防線，支持司法公正，但是也希望不要有任何的政治操作，勿枉勿縱，我們堅定的相信林縣長的清白，希望要明確的證據，否則的話，對於年底的選舉或宜蘭縣民是非常不公平的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。