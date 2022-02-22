這波台股下殺，跌破「萬八」，投資人信心動搖。新光店頭基金經理人鄭君楠表示，台股現階段震盪，未來只要資金動能回升，中小型股可望領頭補漲，績效有機會跑贏大型股，更是低接店頭基金好時機，尤其是今年台積電(2330)領頭的資本設備股帶動衝，歐美有機會解封後，終端消費動能恢復熱絡，相關上櫃利基族群，包括半導體設備耗材、記憶體、IC設計，今年股價不乏表現機會，現階段趁指數盤整，上述3大族群之中小型股的投資價值浮現，建議投資人現階段可低接台股上櫃股票型基金，透過定期定額策略，加上投資團隊主動選股，更能掌握具產業前景及投資利基的上櫃電子股，中長線漲升空間值得期待。

新光投信表示，台積電領頭的資本設備股今年將帶頭衝，看好半導體設備耗材，及終端消費動能熱絡，上櫃利基電子股，包括IC設計、記憶體等2大潛力族群投資價值浮現，今年獲利有機會持續創高，定期定額店頭基金更是有利可圖。台股上櫃基金包括新光店頭、PGIM保德信店頭市場、群益店頭市場、第一金店頭市場、元大店頭等。

台股受俄烏地緣政治風險攪局，今天回檔一度逾300點，但鄭君楠認為，上沖下洗的台股市場，好企業會不定期出現被錯殺的低價，反而有利投資人低檔布局好股票，以店頭市場來說，仍持續看好半導體產業，因為半導體挾著需求暢旺，5G、電動車、元宇宙、HPC等新應用不停歇，帶動整體半導產業鏈表現，特別是台積電概念股，在店頭市場中，不少利基型半導體股屬於台積電供應鏈，直接受惠於今年台積電提高資本支出利多，成熟與先進製程生產勢力快速壯大，加上台積電有望扶植其設備耗材供應鏈，朝向「本土化」發展，以滿足台積電海外擴廠需求或進一步擴產與升級設備，均帶動相關設備廠商，包括廠房建設、晶圓製造、封裝、測試、其他設備與耗材等今年營運動能強勁，亦有長線成長動力。

至於同屬於半導體產業的記憶體，鄭君楠認為，今年隨歐美市場有望解封，刺激終端消費需求回升，包括電動車、自駕車市場快速發展，以及資訊娛樂系統(infotainment)、先進駕駛輔助系統(ADAS)等裝置，所需要的DRAM的使用量也持續提升，加上車用半導體替換週期縮短，預計記憶體原先股價基期較低，廠商庫存也降到偏低水準，現階段現貨價持續攀升，廠商開始備貨，同時，為加速推動車用記憶體發展，海外大廠推進新一代記憶體研發出現新的進展，對店頭市場中的DRAM相關利基廠商來說，不論是市場新需求或技術新規格，均帶來營收成長利多，今年股價亦有表現機會。

更值得觀察的是IC設計，鄭君楠指出，根據台積電、聯發科等法說，全球半導體產業今年持續受惠5G、HPC、車用等市場需求，台灣相關供應鏈成長性均優於全球平均，另外，長線元宇宙商機也會刺激VR朝無線化發展，將連帶推升WIFI模組、電池模組機激增，隨著WiFi的滲透率提升，將有助於帶動網通相關IC設計需求，而今年IC設計持續成長亮點，仍將聚焦於新規格升級所帶動的新技、新應用、新市場的投資機會。