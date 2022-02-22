鵂鶹身上棕褐色花紋形成的完美偽裝隱身，靜止不動，瞬間幻化成樹枝上突起的樹瘤，難以察覺。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

個頭圓滾滾的鵂鶹靜靜棲身在林間打瞌睡，眼神渙散呆萌。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

鵂鶹也是鳥界著名的火爆小辣椒，遇到比自己塊頭大許多的藪鳥，一樣輕易打敗當作盤中飧。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

山雀科鳥類是鵂鶹最愛的盤中飧。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

山雀科鳥類是鵂鶹最愛的盤中飧。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場北谷露營區櫻花預估228連假滿開。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場北谷露營區櫻花預估228連假滿開。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場北谷露營區櫻花預估228連假滿開。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場北谷露營區櫻花預估228連假滿開，有眼尖遊客發現體型嬌小的貓頭鷹「鵂鶹」藏身櫻花林中打瞌睡，模樣呆萌可愛。場方表示，「鵂鶹」是台灣體型最小的貓頭鷹，僅約拳頭大小，身上棕褐花紋羽色形成完美偽裝，隱身林間靜止不動，幻化成樹瘤，難以察覺。

「鵂鶹」是台灣體型最小的貓頭鷹，長15公分，翼長約9公分，大約只有一個拳頭大小的鵂鶹，體型僅較麻雀稍大而已，台灣鴟鴞科中無「鳥」能出其右，屬於為台灣特有亞種，保育等級Ⅱ，是珍稀野生鳥類，也是台灣少數會在白天活動的貓頭鷹。

武陵櫻花季每天湧入6000人賞櫻，許多人在粉嫩櫻花圍繞下拍照，有眼尖遊客發現林間出現體型嬌小的貓頭鷹，完美保護色讓牠能夠靜靜棲身在林間打瞌睡。遊客搶拍迷你貓頭鷹眼神渙散呆萌，個頭圓滾滾，模樣俏皮可愛。

武陵農場副場長胡發韜表示，鵂鶹頭圓而嬌小，無角羽，個頭圓滾滾，鳥界又稱「小葫蘆」，鵂鶹也是不折不扣的狠角色，是鳥界著名的火爆小辣椒，每次現身，都會引起林間其他鳥群的絕命大逃竄。

胡發韜說，個頭迷你的鵂鶹即使遇到比自己塊頭還許多的藪鳥，一樣輕易打敗當作盤中飧，牠的最愛除了山雀科鳥類外，也會捕捉昆蟲、蛙類和蜥蜴等其它小動物。

此外，鵂鶹也是鳥中之「霧隱忍者」，偽裝界的高手，挾其體型嬌小優勢，及身上棕褐色花紋形成的完美偽裝隱身，靜止不動，瞬間幻化成樹枝上突起的樹瘤，難以察覺。

胡發韜分享，鵂鶹還有一個趣的地方在後頸具有土黃褐色頸輪羽飾，形成有如眼罩般的深斑， 從鵂鶹後腦勺看過去彷彿背後長了另一雙瞪大的眼睛。神奇的「假眼」擬態，當有天敵想從背後攻擊，常誤以為牠張大眼瞪著對方，用以欺敵避敵，是自然界堪稱完美的擬態。

胡發韜提醒，眼力好的遊客若在櫻花林中發現鳥中「小胡蘆」或「小辣椒」的鵂鶹，切勿干擾影響牠。