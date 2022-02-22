屏警破獲縣內治安史上最大走私毒品，查獲近8億元k他命。(林和生攝)

屏東檢警去年偵辦一起妨害自由案件，意外掌握毒品走私情資，耗時數月跟監蒐證，偵破縣警局歷年來最大宗走私毒品案，但收網期間毒品遭嫌犯從海上丟包，所幸員警透過研究洋流及地形，成功找回第三級毒品Ｋ他命369包、毛重384公斤，市價近8億元，全案偵結起訴。

「不怕神對手、就怕豬隊友」，負責指揮的屏東地檢署檢察官鍾佩宇回憶辦案過程直呼，驚濤駭浪；她談到，去年一名男子遭人綑綁毆打、限制行動，員警將人救出後持續追查，發現背後疑與一起毒品走私有關。

檢警立刻組成專案小組，經過數月蒐證跟監，發現以38歲潘姓男子為首的販毒集團，買通吳姓船長，於去年9月21日駕駛漁筏由後壁湖漁港出海，至距離海岸35海浬處，向接駁貨船接運毒品，得手480公斤Ｋ他命後隨即返航。

不料當晚10時許，船隻在鵝鑾鼻外海2海浬處遇海巡隊登船執行檢查，吳姓船長隨即將漁筏上毒品包裹丟棄在海上，計畫於海巡隊登檢結束後再將之尋回，但當時天侯不佳，無法順利尋獲。

鍾佩宇坦言，當時真的認為案件辦不成了，除了海上毒品很難找回外，事後要認定更加困難，不過員警非常積極，不僅研究毒品丟包經緯度，更找來氣象專家研究洋流，事隔18天，竟在滿州鄉鹿寮溪海邊查獲此次丟棄毒品包裹，共重384公斤。

經送鑑定後鑑驗結果確呈第三級毒品Ｋ他命成分陽性反應，當時專案小組成員士氣大振，不過要將毒品送上岸，來回必須花4小時人力搬運，參與員警透露，過程中有人扭傷腳、褲子破了、鞋子開口笑，更因為運送中袋子破掉，導致員警吸入不少Ｋ他命粉末，回到隊上口吐白沫，甚至不斷傻笑，所幸送醫施打解毒針後已無大礙。

警方表示，台灣Ｋ他命主要由金三角等地走私進入，近幾年受到疫情影響，海路運輸受阻，使得毒品黑市價格水漲船高，從每公斤120萬元飆升至200萬元，這批查獲毒品一旦流入市面，可供38萬4000人次吸食，後果不堪設想。