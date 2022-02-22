警方提醒假網拍詐騙應注意事項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

以「忠孝東路走九遍」及「我很好騙」等歌曲紅遍大街小巷的動力火車，即將舉行「動力火車-都是因為愛」世界巡迴演唱會，吸引了大批粉絲搶票參加，現傳出多名粉絲在臉書平台搶票遭到詐騙，且對方還是同一個帳號，令粉絲悲憤地說難道「我很好騙」。

南市一名謝姓男子，日前在臉書演唱會讓票求票換票社團，看到一名鄭姓女子的帳號貼出動力火車演唱會門票轉售的資訊，開價兩張票3500元，謝男遂私訊鄭女欲購買4張門票，鄭女聲稱有另外一位買家也欲購買，要求謝男盡快匯款，於是謝男立刻以網路銀行轉帳7000元到對方指定帳戶，但對方先是表示當天宿醉，隔天會再寄出票券，過了幾天後，謝男聯絡不上對方也未收到票券，才驚覺遭到詐騙。

另一名陳姓女子，11日也在臉書社團向鄭姓女子購買動力火車演唱會門票，對方先是報價兩個3B位子3000元，陳女匯款後，對方卻聲稱說錯價錢，兩個座位票價應是6400元，陳女驚覺疑似被騙要求對方退款，但一再等不到退款及回應，氣得她到警局報案。

警方分析這類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品票券吸引民眾購買，當民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號及不予回應。

刑事局表示，網購應選擇具有審核機制的售票平台及拍賣網站，避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，並查核商家的真實性，選擇具有第三方支付功能，可在確認商品沒有問題後，才撥款給賣家，讓消費者的權利多一層保障。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障