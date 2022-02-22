連假不出門？那就全家人窩在家看片！凱擘大寬頻機上盒myVideo，連假新上架強檔院線電影、熱播韓劇、口碑陸劇等，2月底前觀賞「漢斯季默經典電影節」專區電影，可以參加抽獎音樂會貴賓票，限時訂購豪華月租年繳方案，享優惠價1299元，加碼送看片金300元。

凱擘大寬頻機上盒myVideo「單點強檔」新上架睽違18年推出續作的科幻電影《駭客任務：復活》搶先版，同為續集電影的《魔鬼剋星：未來世》搶先版，以及童書改編的《大紅狗克里佛》。

另外，機上盒myVideo豪華月租推薦熱播韓劇《花開時想月》、口碑跟播陸劇《鏡．雙城》。

當代最知名的電影配樂作曲家兼音樂製作人漢斯季默，擅長將電子音樂與傳統交響樂中的管風琴、管弦樂混合編曲，近期更以《沙丘》三度奪得金球獎最佳原創配樂獎殊榮。機上盒myVideo特別推出「漢斯季默經典電影節」專區，集結大師經典之作《沙丘》、《神力女超人1984》、《敦克爾克大行動》、《神偷奶爸》、《功夫熊貓》系列等，量身打造居家影音饗宴。

2月28日前，於此專區觀賞5部電影或訂購2部數位珍藏版電影，就有機會獲得4月21日在台北流行音樂中心亞洲首演的【漢斯季默：好萊塢王者之音】音樂會貴賓票一組兩張（市價8600元）。

凱擘大寬頻為實踐綠色環保精神，持續推行以無紙化的電子帳單取代傳統紙本帳單，目前已達6成用戶響應，一年不僅可省下超過3700萬張A4紙，還能有效減少因紙張印製、郵寄交通所產生的碳排放量高達270噸。

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