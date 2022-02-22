新年初始因為各國央行升息及縮表預期加上企業獲利成長趨緩，許多民眾開始擔心投資市場的波動。凱基銀行建議，此時可善用定期定額投資，藉由鎖定長期趨勢、分批投入、停利不停扣的方式，達到分散風險及降低投資成本。凱基銀行特別推出「基金定期定額0手續費」活動，任選1檔基金，享1筆0手續費優惠；薪轉戶再享第2筆以上，手續費2折優惠。

凱基銀行進一步分析，以資訊科技產業為例，今年以來的跌幅已超過兩成，但在電動車、元宇宙等發展趨勢下，衡量其未來盈餘成長性仍相對優於其它產業，建議民眾其實可以反市場操作，利用市場波段過度殺低的此刻，進行定期定額方式扣款，預期後續投資報酬率將益發亮眼。

凱基銀行提供單次扣款金額新臺幣3000元起，每月28個交易日任你選，想要1日、多日或日日扣都可以，如果擔心錯過心目中的出場點，可以設定停損、停利通知，讓系統輔助監控、主動通知，達到省時、省力、省煩惱的效果。

虎年定期投資起手式，首選凱基銀行提供的基金優惠，不論新戶或舊戶，於活動期間2022年1月1日至3月31日，任選1檔基金，享1筆定期定額投資申購0手續費；此外，薪轉客戶於2022年6月30日前，申請基金定期(不)定額投資，不限筆數，享申購手續費2折優惠。疫情期間，建議民眾可多加利用凱基銀行線上服務，透過網路銀行、行動銀行或致電客服中心申請基金定期投資，我們一起守護健康，安心理財。