KPMG安侯建業22日發布2021年第四季《創投脈動：全球創業投資分析》報告結果顯示，2021年第四季度全球創投共8710筆交易案件、募資額達1714億美元。

針對全球第四季創投市場發展情形，KPMG安侯建業指出，2021年總交易額和全球創投交易數量破紀錄的一年。自有紀錄以來，2021年是總交易額和全球創投交易數量最強勁的一年。特別是美國、加拿大、巴西、英國、德國、以色列、北歐地區、愛爾蘭和印度等多個地區，創紀錄的投資水平突顯強勁的創投環境。本季度企業創投（CVC）投資也創下新高，相比2018年創下的紀錄還高出三分之一以上。

越來越多不同類型創投投資加入，像是非傳統投資者，並推動全球籌資接近前高紀錄，僅略低於2019年總額。而出場數量和總出場價值也都打破了記錄，後者幾乎是過往高點的三倍。

而企業也越來越重視IPO後的成功，而非出場速度。全球IPO活動在2021年第四季度仍然保持強勁，即使SPAC交易持續減緩，以及部分透過SPAC出場後IPO卻表現不佳現象。本季度許多企業從最初考慮透過SPAC快速出場，轉而將注意力朝向提高交叉輪融資，促使他們在公開發行的時間和類型方面有更多的選擇機會。

對IPO關注提升，可能導致2022年IPO數量相比2021年創紀錄的交易水平有所下降，但投資者和企業皆相信未來的IPO質量將提升，並帶來更好業績。

另外，鉅額融資（Megadeals）案件仍然主導創投市場，獨角獸企業成為創投快速增加關鍵。在2021年，全球獨角獸公司繼續在創投投資中佔據大量份額，其中一些獨角獸公司在2021年第四季度進行大筆資金融資，例如：印尼電子商務企業J&T Express（25億美元）、美國網絡管理企業Lacework（13億美元）、美國電子商務企業Thrasio（10億美元）和 德國金融科技企業N26（9億美元）。相比去年基期，2021年獨角獸的交易數量以及融資總額增長一倍以上。

2021年，獨角獸公司的數量呈現爆炸式增長，2021第四季度全球共新增加126家獨角獸企業。值得一提的是，本季度，許多尚未成熟的創投市場出現新的獨角獸，像是：越南（Sky Mavis、Momo）、巴西（CargoX、Olist）、墨西哥（Clara、Merama）、印尼（Kopi Kenangan、Ajaib）和菲律賓（Mynt），這些現象反映的不只是國際創投市場的多樣性，亦顯示可以吸引到創投資金的新創公司在世界各個角落持續的增加。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓分析， 2021年是全球創投市場的豐收年，總投資額、創投交易金額及數量、全球企業創投CVC投資及交易量、企業出場數量及總出場金額、全球募融資額均創歷史新高。儘管Omicron在今年下半年出現引發新的挑戰和限制，但在美洲和歐洲強勁投資推動下，2021年第4季度的創投仍然熱烈。此外，亞洲的創投投資總額相比2021年第3季度歷史新高有所下降，但與歷史趨勢相比仍然相對強勁。

郭冠纓認為，奠基於市場上大量乾火藥（dry powder）、非傳統投資者的持續參與以及尚未成熟的創投市場持續發展，例如南美 巴西、亞洲越南、印尼、非洲等市場，預期2022年全球創投市場將獲得創投投資人更多的關注並持續保持強勁。

除了跨行業B2B服務、醫療科技、資訊安全和人工智慧解決方案之外，金融科技仍是熱門的投資領域，但隨著金融科技行業成熟度提高，整併的現象將顯著增加。

此外，隨著企業和創投越來越重視ESG議題，創投投資標的將瞄準更廣泛的ESG策略基本面。越來越多的新創企業轉而將時間運用在為IPO後的成功做好準備，這樣的主辨可能會使2022年IPO出場活動趨緩，但IPO出場活動品質及價值將相對提升，預期2022年IPO市場仍將保持熱絡。