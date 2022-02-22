玉山金控長期關注氣候變遷及生物多樣性議題，連續3年響應「國際北極熊日」，與國立自然科學博物館共同舉辦北極熊環境教育講座，本次更特別推出「從此，世界上多了一隻北極熊」生態景窗創作徵件暨展示活動，經由公開徵選集結21件作品，評選出6件優選獎及3件人氣獎，獲獎作品自即日起至2月28日於科博館綜合服務中心展覽，歡迎民眾前往欣賞回收材料製成的創意生態景窗，深化環境保育意識。

北極熊國際組織（Polar Bears International PBI）將每年2月27日訂為「國際北極熊日」，期望更多人關注全球暖化對北極熊生存的影響。為喚起社會大眾的關注，玉山金控自2020年起推出一系列北極熊保育計畫，並號召顧客、員工及民眾共同參與。

今年新增舉辦的生態景窗創作徵件暨展示活動，以「國際北極熊日」為主題，邀請顧客及民眾利用二手紙箱、包裝素材及拋棄式用具等回收物製作北極熊生態景窗，共有49位跨年齡創作者組隊參加。部分作品是由家長陪同孩子完成，藉由共同創作過程，讓生態保育觀念從小開始扎根。

本次「北極熊環境教育講座」特別邀請經環保署認證的環境教育人員擔任講師，至學校及社區現場講說，舉辦5場次，共227位人參與，並將於2月27日在科博館特別開放1場講座。講座內容包含氣候變遷議題教學及繪本說故事。

玉山金控表示，面對最急迫的氣候議題，需要結合志同道合夥伴的力量，凝聚共識並積極落實氣候行動，才能解決氣候變遷的難題，進而維護生態平衡。玉山金控及玉山銀行長期投入資源在台灣原生物種生態保育活動，包括支持台灣黑熊保育、舉辦海龜生態保育與教育計畫、「一生一樹 玉山植樹」造林計畫及推廣瓦拉米有機耕種等，未來將持續整合內外部資源及合作夥伴的力量，共同呵護美麗的家園。