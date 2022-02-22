華梵大學展示無人機隊，並與民航局簡任技正耿驊（前排左四）合影。（華梵大學提供）

華梵大學無人機國家考場啟用首日，考生應試情景。（華梵大學提供）

無人機產業夯，華梵大學宣布成立雙北地區綜合大學首座遙控無人機國家考場，今（22日）邀請交通部民航局飛航標準組簡任技正耿驊與校長林從一共同揭牌。華梵大學更將於111學年度起開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組學程，輔導全校每位學生於畢業前都能取得無人機操作證照。

工研院等研究單位預估至2025年，台灣遙控無人機相關產值將超過1800億元，除了大眾所熟知的空拍攝影與娛樂展演，還包括巡檢、勘災、物流運輸、農噴植保、電信中繼基地台等多元商業應用，商機無限，無人機證照也瞬間爆紅，成為炙手可熱的標的物。

林從一表示，華梵大學自2019年起即投入無人機產業人才培育工作，於推廣教育中心陸續開辦智慧無人機飛手菁英班與全能人才養成班等各種無人機飛手訓練課程，特聘無人機飛行經驗長達38年、也是全台第一批取得無人機飛行證照的教官江明福擔任課程總教官，帶領6位飛行教官共同培訓，至今結訓學員數超過200人，成為北台灣無人機人才養成的重要基地。

華梵大學更積極申請成立遙控無人機學科測驗與術科測驗國家考場，日前經交通部民航局審核通過，於2月11日與18日分別辦理學科及術科測驗首場考試，並於22日隆重舉行遙控無人機術科測驗國家考場揭牌典禮，以及勞動部產業新尖兵計畫「智慧無人機全能人才養成班」第一梯次結訓典禮。

民航局飛航標準組簡任技正耿驊指出，台灣未來無人機產業發展無限，安全的飛行才能保證產業發展，感謝華梵大學願意支持國家政策成立遙控無人機考場，提供更好的學習環境與考試場所，讓北台灣民眾能就近學習與考試，取得無人機國家證照。他並以「台灣無人機大未來」為題進行專題演講。

林從一也說，華梵會將培訓無人機飛手的成功經驗移植到正規學制，除了成立無人機研究中心，111學年度起並推出無人機六合一模組學程，結合各系所產學專長，串連系統研發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用等六大區塊，透過一條龍的教學方式，輔導每一位華梵學生無需另行付費，就能於畢業前修完課程、取得證照，大大提升學生的就業競爭力。