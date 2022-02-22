工研院研發的零穿戴感測系統，能透過遠端無線連續監測功能，入住隔離者無須穿戴裝置，用手機APP就能輕鬆掌握隔離者狀態。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

國內疫情尚未平息，工研院為協助防疫旅館或集中檢疫所減輕照護壓力，22日攜手新竹迎曦飯店、堤麥公司舉辦三方合作啟動儀式，宣布在防疫旅館內導入工研院研發的「集中檢疫所自主生理偵測與連續通報服務系統」，透過零穿戴創新科技，偵測隔離者的生理數據，一旦異常便進行通報，大幅降低醫護人員與患者間的感染風險，也維護飯店與醫護人員安全。

經濟部技術處簡任技正戴建丞表示，國內目前全國防疫旅館家數將近500家，此套系統布建快速、設計清消簡易，導入「微型生理感測雷達技術」，可協助防疫旅館快速提升量能，承擔防疫第一線的重大任務。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，此套系統的零穿戴感測、遠端無線連續監測功能，入住的隔離者躺在床上，不受打擾、無須穿戴裝置，即可偵測心跳與呼吸與生理數據，透過WiFi裝置即時傳送到管理站的資訊系統或工作人員手機APP，24小時的通報服務，讓飯店人員輕鬆掌握隔離者狀態。

迎曦飯店董事長黃水永指與工研院合作導入防疫新科技及進行場域驗證，期盼打造更智慧化、人性化的管理空間，為防疫盡一份心力。

堤麥公司負責人黃瓊瑢則說，此次攜手工研院與迎曦飯店，未來將結合科技研發與應用場域，共同開發防疫科技產品，提供後疫情時代更多樣化、普及化的醫療及照護選項。

工研院指出，此項技術2021年已導入迎曦飯店場域來完成服務實證，這次與迎曦飯店及堤麥公司簽訂三方合作協議，共同開發後疫情時代的潛力商機，並以科技減輕醫護負擔、照護安全把關。

工研院在「2030技術策略與藍圖」規畫中，積極投入「健康樂活」領域的應用發展，積極研發零穿戴的防疫科技，此項技術也適用於未來的銀髮照護需求，面對未來超高齡化社會來臨，此技術也能解決醫護人力不足的窘境，成為最佳照護利器。