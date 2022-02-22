清水警分局長游永中前往銀行，表揚陳姓女行員機警與警方共同阻詐成功。（警方提供）

台中市7旬蔡姓老翁在網路上認識一名自稱「美國女軍官」，日前到銀行欲匯150萬元給對方，行員察覺有異通知警方，警方到場後勸說成功，保住蔡翁辛苦積蓄。蔡翁除感謝警方外，更直言「如果早在10多年前，櫃檯有這種程序(詢問用途)，我就不會被騙一次」。

沙鹿區蔡姓老翁於網路上認識一名自稱美國女軍官，目前正在中東伊拉克支援戰爭，近日寄1件跨國包裹要給他，但遭土耳其海關查扣需要匯款證書費新台幣150萬，遭扣押的包裹才可以解除。

蔡翁不疑有他，日前到沙鹿區中山路銀行準備匯款時，陳姓女行員審核時得知匯款原因，趕緊通報清水警分局沙鹿所員警陳彥融到場協助。警方向蔡翁表示，「相信我，這是詐騙集團手法。」經耐心詳細解釋路交友詐騙手法後，蔡翁才驚覺遭詐騙，所幸行員即時發現並報警，警方與行員聯手共同即時阻詐成功保住150萬元。

蔡翁離開前，走到櫃檯前除向行員道謝外，也當場表示，「如果早在10多年前，櫃檯有這種程序(詢問用途)，我就不會被騙一次」。此外，蔡翁也感謝警方即時到場，細心解說詐騙手法及阻止匯款。

特別的是，清水警分局沙鹿所員警於2月8日才霸氣回應「就算你投訴，我也要阻止領錢」而成功阻詐外；這次又一句「相信我，這是詐騙的」，再次保住民眾老本。

清水警分局長游永中表示，由於陳姓行員機警發現，通報分局員警聯合阻詐成功，為警民合作最佳典範，他呼籲詐騙手法除不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。