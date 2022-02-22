「山式Tadasana」常是站姿練習的起始，從站式開始的瑜珈練習，先在山式停留呼吸、讓心沉靜下來，接著再展開瑜珈串連，在一段練習中間，也可以在山式停留、呼吸調息，讓身體稍作休息。

一開始接觸瑜珈的練習者，可以在山式這個基礎動作中，找到平衡、穩定重心，雖然是看起來很簡單的動作，但練習過程中的細節很多，並非如想像中的容易。

山式可以強化足弓、足踝的穩定，緊實全身的肌肉，特別是加強腹肌、臀肌，也可以達到放鬆肩頸、打開胸腔。在山式的練習中，要把專注力放在深長穩定的呼吸，透過呼吸放鬆肩膀、延伸脊椎。

練習山式時，可以想像自己穩重如山、靜止而高聳，也是一個可以深度了解自己身體的探索過程，好好的站著彷彿可以連結地球萬物、宇宙能量，當下的平衡會連結的生活中。

一起來練習「山式」：

1.雙腳併攏站立，注意雙腳的重心，要平均分布在兩腿中間，手臂下垂於軀幹兩側，肩頰骨向外向下轉開，手臂打直、掌心朝前、腋下微收。

2.大腳趾、膝蓋併攏，大腿後側肌肉拉緊，縮臀、收腹、挺胸。

3.吸氣想像脊椎往天空延伸、身體拉長，呼氣從頭部放鬆肩胛骨，擴張鎖骨和拉長脖子。

3.停留8至15個呼吸，期間留意耳朵、肩膀、臀部和腳踝應在同一條直線上。

4.一開始練習會感覺身體微微晃動，可輕靠牆壁來保持身體穩定、自然呼吸。