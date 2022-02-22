陶晶瑩除了唱功與主持功力一外，近期積極拓展副業的她，與老公李李仁投資餐飲業推出自創麻辣燙「辣杯杯」，業績不僅開出紅盤創下連3天完售紀錄，如今更是生意好到連碗都來不及洗，老公李李仁見狀也親自跳下來分擔員工工作。

陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，一開幕就吸引大批人潮，春節連假生意更是好到嚇嚇叫，不僅創下兩週營業額50萬，甚至在表定閉店時間前2小時就賣完所有產品，生意開紅盤的狀況，讓員工工作量增加不少，體恤員工辛苦的她，日前也宣布要招兵買馬，招募更多工作夥伴，根據《ETtoday星光雲》報導，陶晶瑩表示除了是要分擔店內工作之外，也是為了替展店計畫提早培訓。

據悉，由於生意自開幕以來顧客源源不絕，讓原本只給10台震動叫號牌機的百貨樓管，後來再追加10台，五個股東老闆更是擔憂員工忙不過來，每天輪班到店內幫忙，就連老公李李仁某天要接她回家，看到生意好到沒人可以洗碗，自己便跳下去幫忙，最後更是一同忙到百貨打烊才與員工一同下班。

雖然生意好到嚇嚇叫，但開幕初期屢遭消費者留言客訴，包括漏掉餐點、麵沒煮熟等疏失，陶晶瑩除了親上火線解釋並道歉，甚至還要求店長整理客人名單，做後續的處理和補償，積極且高EQ的處理方式，讓所有網友讚賞不已。