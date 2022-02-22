現居台灣的俄羅斯正妹Kristina指出，搬到台灣1年的時間，發現台灣有許多美食，其中就以滷味最受她喜愛，她經常打電話回家與母親分享，令母親忍不住問「這1年，妳就是吃這個變瘦又變正的嗎？」

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（21）日上傳最新影片中，來自俄羅斯的Kristina透露，在俄羅斯時，是媽媽負責料理全家人的三餐，自從她來台灣生活後，就愛上台灣的美食，一年下來也經常和父母分享台灣的食物，因此他們也會在網路搜尋台灣食物相關影片。

Kristina指出，台灣食物中，她最喜歡的就是滷味，自己常常整天不吃東西，就是為了有多餘的胃可以吃滷味，她常買花干、豆干、水晶餃、素丸子及花椰菜，當中最喜歡的配料是素丸子，軟嫩的口感，讓她每吃一口就忍不住大讚「人間美味，是整盤滷味中最好吃的。」

Kristina吃滷味的同時，也打視訊電話給在俄羅斯的母親，並介紹台灣滷味，母親對滷味的樣貌驚訝不已，「這1年，妳就是吃這個變瘦又變正的嗎？」令Kristina哭笑不得。

影片曝光後，不少網友也留言笑稱，「媽媽也太可愛，變瘦變正一定是心境的關係啦」、「歡迎來到美食天堂-台灣」、「我們台灣不容許有外國人來會瘦的」、「變瘦了？！很抱歉，這是台灣人的失職」、「這不OK！來台灣吃美食怎麼可以瘦！」