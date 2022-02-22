峮峮今小露香肩出席《QUNing》寫真書。（粘耿豪攝）

峮峮（左）、林予晞今出席《QUNing》寫真書記者會。（粘耿豪攝）

峮峮即將發行《QUNing》寫真書，由林予晞擔任攝影師，兩人22日出席記者會，林予晞最滿意峮峮在床上的一系列照片，呈現出「跟心愛的人出遊或過夜，隔天醒來看到她毫無防備的樣子，就是最美好的樣子」，她請峮峮滾床單、寫寫東西，覺得峮峮在房間裡表現自在，「30歲比20歲的自己更自在，也更知道怎麼展現自己。」

峮峮擁有32E姣好身材，第一本寫真集是男攝影師掌鏡，這次請來林予晞，從女性視角展現自己，她說：「我拍第一本比較緊張，第一次在外人面前穿比較少，跟予晞合作的嬌羞感是心靈層面。」她表示被林予晞稱讚「很美」時，比被男生稱讚還害羞。她佩服攝影師要扛很重的器材，林予晞則笑說拍三天下來真的有一點肌腱炎。

兩人首次見面合作，林予晞說，剛開始在公園拍照時，很想請峮峮把胸前扣子解開來，但不好意思講，猶豫之後換位思考覺得不說會有遺憾，她一問峮峮馬上說可以。她也非常保護峮峮，在泡溫泉取景時把所有工作人員趕出去，讓峮峮美背全都露，峮峮說：「我是真的沒有穿衣服，整個房間只有我跟她跟一個女生助理」。

不過峮峮仍覺得當時身材不夠完美，「那時自己微肉，最近進入宣傳期過年就有非常克制飲食，有瘦2、3公斤，整體狀態看起來不會那麼可以擠出水的感覺。」林予晞則以自身拍戲經驗分享「如果妳戲夠好，別人根本不會在意妳高矮胖瘦」，林予晞一直是紙片人，這次拍完峮峮比基尼照片，覺得胸脯有肉是好事，她甚至也有衝動想為自己留下什麼，峮峮接話：「找我拍！我會規劃一系列衣服。」

KID向女友Rita求婚成功，峮峮表示有祝福KID，也見過Rita幾次，「她是一個很好的女生，對身邊朋友也很照顧，她年紀很小但很sweet，很替他們開心。」至於自己是否想談戀愛，她則表示「順其自然，有遇到不會排斥，大家交朋友啊！目前還沒有心理準備進入家庭階段，我現在有貓咪就很開心。」峮峮將於3／12台北、3／13台南舉辦《QUNing》簽書會。